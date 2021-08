NASA revela importancia de las sombras para encontrar agua en la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló la importancia que tienen las sombras que proyectan los diferentes relieves de la Luna para poder encontrar agua en el satélite natural de la Tierra.

A través de un estudio , la NASA destacó cómo es que ha sido posible encontrar agua congelada en los cráteres sombreados de la Luna, es decir, los que nunca reciben luz del Sol. Sin embargo, las observaciones muestran que también hay hielo de agua en gran parte de la superficie lunar, incluso durante el día.

La importancia de las sombras en la Luna tiene más relevancia porque modelos informáticos anteriores sugirieron que cualquier hielo de agua que se forme durante la noche en la Luna debería desaparecer rápidamente a medida que el Sol sale por el horizonte debido a las altas temperaturas.

El agua no debería sobrevivir en ese entorno hostil. Esto desafía nuestra comprensión de la superficie lunar y plantea preguntas intrigantes sobre cómo los volátiles, como el hielo de agua, pueden sobrevivir en cuerpos sin aire, dijo Björn Davidsson, científico del Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

El nuevo estudio de la NASA publicado este 2 de agosto en la revista Monthly Notices sugiere que las sombras creadas por la “rugosidad” de la superficie de la Luna dan refugio al hielo de agua, lo que le permite formarse como escarcha superficial lejos del polos lunares .

También explica cómo la exosfera de la Luna (los tenues gases que actúan como una delgada atmósfera) puede desempeñar un papel clave en el comportamiento del agua en la superficie lunar.

¿Cómo sobrevive el agua a las altas temperaturas de la Luna?

La temperatura diurna de la Luna alcanza los 127º C, por lo que cualquier rastro de agua que pueda haber en la superficie de la Luna terminaría evaporada, pero una explicación es que las moléculas de agua pueden quedar atrapadas dentro de la roca o el vidrio de impacto creado por el alto calor y presión de los meteoritos en la superficie.

La NASA agregó que dentro de estos materiales, el agua puede permanecer en la superficie incluso cuando es calentada por el Sol. Sin embargo, un problema de esta teoría es que las observaciones de la superficie lunar han mostrado que la cantidad de agua disminuye antes del mediodía y aumenta por la tarde.

Esta observación indica que el agua puede estar moviéndose de un lugar a otro durante el día en la Luna, lo que no concuerda con la idea de que queda atrapada dentro de una roca lunar o un vidrio de impacto.

De acuerdo con los autores del estudio, la solución a esta teoría es que la falta de atmósfera en la Luna no distribuye el calor en toda la superficie, por lo que las áreas con sombras pueden ser extremadamente frías y las temperaturas pueden caer a menos 210° C, contrario a los 120° C en zonas calurosas de la superficie.

