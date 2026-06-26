VIDEO: Huachicol fiscal, un delito de Estado que habría financiado a Morena
Considerado un megaesquema de corrupción en el gobierno, el huachicol fiscal generó un déficit en las finanzas públicas superior a 600 mil millones de pesos.
El huachicol fiscal fue una operación no sólo tolerada, sino impulsada desde las más altas esferas del gobierno mexicano. “El gabinete económico de Andrés Manuel López Obrador y seguramente el propio expresidente, tomaron la determinación de permitir el contrabando de combustible”, consideró el consultor David Saucedo.
El brazo operador de este megaesquema tiene al frente a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina; sin embargo, no hay claridad de cuándo caerán los autores intelectuales.
La operación ilegal del huachicol fiscal -añadió el consultor- se habría convertido en una importante fuente de ingresos para Morena; el propio Sergio Carmona (conocido como “rey del huachicol"), fue señalado de darle recursos a Mario Delgado cuando era el presidente nacional del partido, para que se dispersaran entre los candidatos que colocaron en distintos estados.