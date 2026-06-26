VIDEO: Huachicol fiscal, un delito de Estado que habría financiado a Morena

El huachicol fiscal fue una operación no sólo tolerada, sino impulsada desde las más altas esferas del gobierno mexicano. “El gabinete económico de Andrés Manuel López Obrador y seguramente el propio expresidente, tomaron la determinación de permitir el contrabando de combustible”, consideró el consultor David Saucedo.

El brazo operador de este megaesquema tiene al frente a los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina; sin embargo, no hay claridad de cuándo caerán los autores intelectuales.

La operación ilegal del huachicol fiscal -añadió el consultor- se habría convertido en una importante fuente de ingresos para Morena; el propio Sergio Carmona (conocido como “rey del huachicol"), fue señalado de darle recursos a Mario Delgado cuando era el presidente nacional del partido, para que se dispersaran entre los candidatos que colocaron en distintos estados.