Playa de Tailandia declarada zona de desastre tras derrame de petróleo

Una playa en el este de Tailandia fue declarada zona de desastre el sábado 29 de enero debido a que el derrame de petróleo de un oleoducto submarino ubicado en el golfo de Tailandia continuó llegando a la costa y ennegreciendo la arena.

La noche del martes 25 de enero se produjo la fuga del oleoducto propiedad de Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) la cual fue controlada un día después de derramar aproximadamente 50.000 litros (13.209 galones) de petróleo en el océano a 20 km (12 millas) de la costa este industrializada del país.

Sin embargo, el viernes 28 de enero, parte del derrame de petróleo llegó a la costa en la playa de Mae Ramphueng en la provincia de Rayong después de extenderse por 47 kilómetros cuadrados (18 millas cuadradas) de mar en el golfo.

Ante esta situación, la marina dijo estar trabajando con SPRC para contener el derrame de petróleo y explicó que la principal masa del crudo aún estaba en alta mar y que solo una pequeña cantidad se lavaba en al menos dos puntos a lo largo de la playa de 12 km de largo.

Trabajadores limpian la playa de Tailandia por derrame de petróleo

Luego de la llegada del derrame de petróleo a la playa de Tailandia, unos 150 trabajadores de SPRC y 200 miembros del personal de la marina fueron desplegados para limpiar la costa e instalaron barreras contra el auge del petróleo.

De acuerdo con la marina, para contener el derrame de petróleo en el mar, se requirió de doce barcos de la armada y tres barcos civiles junto con varios aviones para trabajar en poner barreras y aerosoles dispersantes en la zona declarada como desastre.

"Nosotros y la compañía todavía estamos trabajando en el mar para reducir la cantidad de petróleo acorralando el derrame y succionando el petróleo y rociando dispersante", dijo el contraalmirante Artorn Charapinyo, subcomandante del primer comando del Área Naval.

En el mismo contexto, hace una semana, Perú declaró como emergencia sus playas contaminadas por derrame de petróleo y el 27 de enero, se registró el segundo derrame de petróleo en el mismo país.