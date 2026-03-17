Vecinos de Teoloyucan linchan a presunto asesino tras asegurar que estaba protegido por autoridades

Vecino de Teoloyucan, Estado de México linchan a un presunto asesino la mañana de este lunes, al lugar llegaron policías para intentar detener a la turba, pero fueron superados en número y hasta terminaron lesionados, incluso uno de los oficiales fue despojado de su arma y esposas.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Santa Cruz Teoloyucan, donde la situación se salió de control cuando decenas de personas decidieron tomar justicia por su propia mano.

¿Qué pasó con el presunto delincuente retenido por vecinos en Teoloyucan?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Teoloyucan, los vecinos alertaron sobre un hombre que supuestamente había cometido un delito en la zona. Ante el señalamiento, varias personas comenzaron a reunirse y retuvieron al sospechoso, a quien después agredieron físicamente.

Tras recibir el reporte, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para intentar controlar la situación y llevar al presunto responsable ante las autoridades correspondientes.

Sin embargo, cuando los policías intentaron rescatar al hombre, fueron superados por la multitud, lo que provocó momentos de caos y enfrentamientos.

Durante el operativo para evitar el linchamiento, varios agentes municipales resultaron heridos. Además, en medio del conflicto uno de los policías fue despojado de su equipo, entre ellos sus esposas y su arma de cargo, lo que generó mayor preocupación entre las autoridades.

Hasta el momento no se ha detallado el estado de salud de los uniformados ni del hombre retenido por los vecinos, aunque algunos usuarios aseguran que perdió en la vida en el lugar, las autoridades no confirmaron esa versión.

Autoridades niegan que la víctima de linchamiento tenga relación con funcionarios en Teoloyucan

Luego de que circularan versiones en redes sociales sobre un supuesto parentesco entre el detenido y funcionarios del municipio, el gobierno local aclaró que esa información es falsa.

El Ayuntamiento aseguró que la persona involucrada no tiene ningún vínculo familiar con funcionarios públicos del gobierno municipal. También hizo un llamado a la población para evitar difundir rumores o información sin confirmar.

Las autoridades municipales informaron que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se investiguen los hechos.

El gobierno municipal reiteró que la violencia no es la forma de resolver conflictos y que cualquier delito debe denunciarse para que las autoridades actúen conforme a la ley y no tomar justicia por mano propia, sin embargo, los ciudadanos están cansados de la impunidad y la violencia que los azota todos los días.