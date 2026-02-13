Intentan linchar a hombre tras darle un machetazo a una mujer en Milpa Alta, CDMX

La tarde de este viernes, la tensión se apoderó de las calles de la alcaldía Milpa Alta, cuando un grupo de ciudadanos intentó linchar a un hombre de 34 años de edad tras un violento ataque contra una mujer.

De manera concreta, los hechos ocurrieron en el Pueblo de Santa Ana Tlacotenco, donde la rápida intervención de los vecinos evitó que el agresor escapara, aunque también puso en riesgo su integridad física ante el descontento de la comunidad.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acudieron al sitio tras recibir reportes de una "detención ciudadana" en curso, logrando resguardar al sospechoso antes de que la situación escalara a consecuencias fatales.

¿Qué pasó en Santa Ana Tlacotenco? El móvil del ataque con machete

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente tuvo lugar en el cruce de las calles Corregidora y Francisco I. Madero. El conflicto inició cuando el ahora detenido se aproximó a una mujer de la zona para solicitarle un préstamo de dinero.

Ante la negativa de la ciudadana, el sujeto reaccionó de forma violenta. Primero comenzó con agresiones verbales, pero la situación pasó rápidamente a lo físico cuando el agresor sacó un machete y golpeó a la mujer directamente en la cabeza.

Al presenciar la agresión, los vecinos de Santa Ana Tlacotenco se organizaron de inmediato para someter al individuo, impidiendo que abandonara el lugar de los hechos.

Estado de salud de la mujer agredida en Milpa Alta

Al llegar al sitio del reporte, los oficiales de la SSC observaron a una mujer con visibles manchas hemáticas en el rostro. De inmediato, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para atender a la víctima, quien se encontraba en estado de shock tras el brutal encuentro.

Paramédicos de Protección Civil arribaron para realizar la valoración médica y emitieron el siguiente diagnóstico:



Herida lacerante en la zona occipital y frontal del lado derecho de la cabeza.

en la zona occipital y frontal del lado derecho de la cabeza. Contusión en el miembro torácico.

Debido a la profundidad de las heridas provocadas por el arma blanca, la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital cercano para recibir suturas y atención especializada.

Intento de linchamiento en Milpa Alta: Hombre es golpeado tras machetear a mujer |SSC CDMX

Proceso legal y situación jurídica del agresor

El sujeto, identificado como un hombre de 34 años de edad, fue retirado del lugar entre reclamos de los habitantes que exigían justicia por cuenta propia. Tras ser resguardado por los uniformados, se le informaron sus derechos constitucionales y fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público correspondiente.

La Fiscalía de la Ciudad de México será la encargada de determinar la situación legal del detenido en las próximas horas. Se espera que sea procesado por los delitos de lesiones calificadas y lo que resulte de la investigación, mientras se analiza si el ataque será reclasificado debido al uso de un arma de alto poder como el machete.

