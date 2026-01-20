Vecinos de Iztapalapa intentan linchar a ladrones; policías los rescatan y acaban heridos

La inseguridad y el hartazgo social detonaron una noche violenta en la alcaldía Iztapalapa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuvieron que desplegar un operativo de emergencia para rescatar a dos presuntos delincuentes que fueron acorralados por una turba de más de 200 vecinos en la colonia San Francisco Apolocalco.

Los hechos se registraron este lunes en el cruce de las calles Guerrero y Quintana Roo, en la zona conocida como "La Escondida". De acuerdo con el reporte oficial, la tensión estalló cuando habitantes interceptaron a dos jóvenes, de 18 y 20 años, acusados de asaltar a un transeúnte utilizando una réplica de arma de fuego.

¿Qué pasó en la colonia San Francisco Apolocalco, Iztapalapa?

Alertados por el C2 Oriente sobre una "detención ciudadana" masiva, policías que patrullaban la colonia Campestre Potrero acudieron al punto. Al llegar, encontraron a la multitud enardecida al exterior de un inmueble donde lograron esconderse los sospechosos.

Zafarrancho en San Francisco Apolocalco, #Iztapalapa...



Vecinos y policías se enfrentaron tras un asalto. Dos presuntos delincuentes de 18 y 20 años fueron detenidos, mientras uno sigue prófugo.



Gas lacrimógeno, piedras y caos marcaron la mañana en la colonia.



El reporte de… pic.twitter.com/iJlJbgwrlQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 20, 2026

Al intentar aplicar los protocolos para resguardar la integridad de los presuntos asaltantes y trasladarlos al Ministerio Público, la situación se salió de control. Los vecinos, frustrados por la delincuencia, arremetieron contra los uniformados.

"Eso es lo que nosotros queremos: protección, que así estuvieran todos ustedes cuando nos están asaltando", se escucha reclamar a los habitantes en videos difundidos en redes sociales, mientras las patrullas intentaban abrirse paso.

El saldo del enfrentamiento fue de dos oficiales lesionados por golpes, quienes tuvieron que ser trasladados de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

Ladrones con antecedentes y pistola de juguete

Tras controlar la situación y evacuar a los detenidos de la zona de conflicto, se les realizó una revisión preventiva. Se les aseguró dinero en efectivo (propiedad de la víctima) y la réplica de arma con la que cometían los atracos.

La investigación reveló un dato alarmante sobre la reincidencia delictiva: el detenido de 18 años ya contaba con un ingreso previo ante el Ministerio Público por el delito de robo de vehículo, apenas en este año 2025.

Intento de linchamiento en Iztapalapa: Presuntos asaltantes lograron resguardarse en una casa

Ambos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que la SSC anunció que reforzará la vigilancia en corredores de alta movilidad como la Calzada Ignacio Zaragoza y la autopista México-Puebla para disuadir actos delictivos y evitar nuevos brotes de violencia vecinal.