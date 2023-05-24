Siguen las negociaciones entre gobierno y Grupo México por permiso de paso en vías férreas: AMLO

Durante la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este mencionó que el gobierno y Grupo México siguen en negociaciones para el permiso de paso de las vías férreas que recuperó el gobierno federal el pasado viernes con la ocupación de la Secretaría de Marina (Semar).

“Es que para acá ellos tienen su concesión: Veracruz, Ciudad de México, el norte y hasta Sonora. Es este tramo que puedan ellos si las empresas de la Secretaría de la Defensa y Marina pagando una cuota. Si ellos quieren entrar pagan una cuota, aquí el fondo es que la concesión se recupera, se rescata”.

"Si pasan a lo que va a ser completamente de dominio público, pagan una cuota, si los trenes de la empresa de la defensa del puerto de Progreso o de Cancún van a Veracruz, la concesión es de Grupo México". "Lo que se está buscando es una compensación, decir, a ver, te vamos a reestructurar tu concesión, es un acuerdo", dijo AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ negó que su gobierno expropiara vías férreas a Grupo México como algunos han sugerido. pic.twitter.com/dYQSEqRFwv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 24, 2023

Gobierno federal expropia tramos férreos de Grupo México

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto de expropiación de tramos ferroviarios de Grupo México el pasado 22 de mayo de 2023, ante esto, la empresa declaró que fue una medida sorprendida e inusitada.

En el decreto se mencionó que se expropiaron terrenos de propiedad privada de más de 113 mil 838 metros cuadrados de terrenos y bienes inmuebles ubicados en los municipios de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en Estado de México.

AMLO no descarta la posibilidad de comprar Banamex

Después de un año de negociaciones, Citi dio a conocer la cancelación de la venta directa a Grupo México, liderada por Germán Larrea. Ante esto, AMLO aseguró que la razón fue porque "pidieron más garantías", pero que es un asunto de ellos.

Aunado a ello, el jefe del Ejecutivo aseveró que existe la posibilidad de que su gobierno compre Banamex: "Nosotros si necesitamos un banco y era una oportunidad", dijo.