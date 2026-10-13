Podría convertirse en el huracán “Trudy” y alcanzar categoría mayor: Se forma la Depresión Tropical 21-E; ¿en dónde está?

Este martes 13 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó de la formación de la Depresión Tropical 21-E frente a México. El NHC dio a conocer que este fenómeno podría convertirse en el huracán "Trudy" y tiene probabilidades de volverse un huracán mayor en los próximos días.

Se espera que las autoridades actualicen el pronóstico pues últimamente varios ciclones tropicales han afectado nuestro país, como el caso de "Simon".