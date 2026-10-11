¿Cuándo se formará el ciclón “Trudy”? La zona de baja presión en el Pacífico que se uniría al huracán “Simon”

En lo que el potente huracán "Simon" continúa su paso por el Pacífico, de forma paralela a las costas del occidente de México, al mismo tiempo se mueve una zona de baja presión que podría ganar fuerza y convertirse oficialmente en el ciclón tropical "Trudy".

Esto es todo lo que debes saber de donde se ubica cada fenómeno meteorológico y lo que se espera para las próximas horas.

¿Dónde está el huracán "Simon" ahora?

El huracán "Simon" sigue como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, avanzando lentamente y de forma paralela a las costas del estado de Jalisco.

Su circulación sigue afectando al occidente de México con vientos muy fuertes, oleaje elevado y precipitaciones que van de intensas a extraordinarias en varias regiones de las costas.

Se vigila una zona de #BajaPresión con 30 % de probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se localiza al sur-sureste de #Chiapas. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/Exhb1pPsed — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 11, 2026

Lluvias extraordinarias y torrenciales que deja el huracán "Simon"

Donde más se espera que caiga lluvia provocada por "Simon" es en zonas del occidente de la República Mexicana. Se pronostican lluvias puntuales extraordinarias, mayores a 250 mm, en la costa y oeste de Jalisco, lluvias torrenciales en Colima, precipitaciones intensas en el sur de Nayarit y suroeste de Michoacán, así como lluvias muy fuertes en el sur de Sinaloa.

Zona de baja presión podría convertirse en el ciclón "Trudy"

Además de "Simon", las autoridades vigilan una zona de baja presión asociada a a la onda tropical número 43. Este sistema incrementó al 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico en un plazo de 48 horas y subió hasta un 90% su potencial de evolución en un periodo de 7 días.

El fenómeno está a 700 kilómetros al sur-sureste de Puerto Chiapas, Chiapas, moviéndose al noroeste a 16 km/h.

Podría formarse el ciclón "Trudy"

Según la lista oficial para la temporada de ciclones tropicales en el Océano Pacífico, el sistema que se está formando al sur de Chiapas tomaría el nombre de "Trudy" en caso de alcanzar la fuerza suficiente para convertirse en tormenta tropical.

Las autoridades siguen vigilando su trayectoria para ver qué tan rápido se forma en los próximos días.