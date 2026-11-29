Autoridades estatales y federales revisan la identidad de uno de los dos hombres encontrados sin vida a balazos este sábado 28 de noviembre en una brecha rural de Los Reyes, Michoacán. Las investigaciones apuntan a que podría tratarse de William Fernando Álvarez, alias “El Maníaco”, presunto mando del Cártel de los Reyes.
Esto lo que se sabe hasta ahora.
¿Dónde encontraron el supuesto cuerpo de “El Maníaco”?
Los cadáveres de dos hombres con impactos de arma de fuego fueron ubicados este sábado en un camino de terracería que conecta las comunidades de San José Pupátaro y Los Tazumbos, en los límites entre Peribán, Michoacán, y Los Tazumbos, Jalisco.
Investigan si uno es William Fernando Álvarez, “El Maníaco”
De acuerdo con los primeros reportes, la Fiscalía estatal realiza los peritajes y pruebas necesarias para confirmar si una de las víctimas corresponde a William Fernando Álvarez, conocido como “El Maníaco” o “El Maniako”.
¿Quién es “El Maníaco”?
Según información de fuentes militares, William Fernando Álvarez formaba parte del segundo nivel de mando dentro de la estructura delictiva del Cártel de los Reyes, grupo con presencia en esa región limítrofe.
Operativo previo del que “El Maníaco” logró escapar en Jalisco
Apenas tres días antes del hallazgo, personal del Ejército intentó detenerlo en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, donde se desató un enfrentamiento armado que dejó un saldo de siete muertos y diez personas detenidas, aunque Álvarez consiguió huir en ese momento.
Su cuerpo fue hallado cerca de donde fue el operativo
Tras escapar de aquel despliegue militar en Jilotlán de los Dolores, su cuerpo habría sido localizado este sábado a pocos kilómetros de distancia, del lado de la brecha rural que comunica hacia Michoacán.