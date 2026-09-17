Policía de CDMX usará vehículo blindado para vigilar la colonia Morelos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) desplegó un operativo con el que la policía recorrerá la colonia Morelos, dentro de la zona de Tepito, para vigilar la zona.

De acuerdo con el reporte de la institución de seguridad, este despliegue se llevará a cabo en atención a las y los vecinos de la colonia de la alcaldía Cuauhtémoc.

Policía de CDMX vigilará con un vehículo blindado la colonia Morelos

La SSC de la CDMX pondrá en acción este operativo para fortalecer las labores de prevención del delito en la zona.

Como parte de la estrategia de seguridad, serán desplegados 50 policías de proximidad de la Zona Centro y 60 elementos de la Policía Metropolitana.

Estos oficiales contarán con unidades como patrullas, motocicletas y un vehículo blindado conocido como

"Rhino".

#CuauhtémocSeguro | En atención a las y los vecinos de la colonia #Morelos y con el objetivo de fortalecer las labores de prevención del delito, 50 elementos de #Proximidad de la #ZonaCentro y 60 elementos de la Policía #Metropolitana con apoyo de unidades, motocicletas y un… pic.twitter.com/9aCP8efctA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 17, 2026

Refuerzan seguridad en la alcaldía Miguel Hidalgo

La policía también tendrá presencia en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación en la que se llevan patrullajes con 40 elementos del sector Tacuba y 50 de la Policía Metropolitana.

El operativo contempla labores de vigilancia en las colonias Huichapan, Argentina, Anáhuac, Tlaxpana y Manzanos, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.