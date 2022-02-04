VIDEO: Policía de EU dispara y mata a un afroamericano durante redada

Policías de Minneapolis, Estados Unidos (EU), realizaron un operativo e ingresaron a un departamento para cumplir una orden de arresto. En el lugar, un hombre afroamericano armado fue asesinado a tiros por los oficiales.

Amir Locke, un joven afroamericano de 22 años, murió minutos después en un hospital debido a los disparos que recibió por parte de la policía de EU. El momento del asesinato quedó grabado por la cámara corporal de un agente.

En las imágenes se ve cuando el equipo SWAT de EU abre la puerta del departamento con una llave, mientras gritaban “policía, orden de allanamiento, tírense al suelo”. Al ingresar, se encuentran con Amir Locke, quien estaba acostado cubierto con una manta.

Uno de los oficiales pateó el sofá en el que Locke estaba acostado y, cuando Locke se giró, un brazo salió de debajo de la manta sosteniendo un arma. De inmediato, los policías respondieron y dispararon en tres ocasiones contra el hombre afroamericano.

El Departamento de Policía de Minneapolis, EU, explicó mediante un comunicado que el hombre afroamericano sostenía un arma y “apuntó en dirección a los oficiales”, por lo que se sintieron en riesgo y dispararon contra el sujeto.

As #BreonnaTaylor showed us, no-knock warrants have deadly consequences for innocent law-abiding Black people! @MinneapolisPD executed a no-knock warrant yesterday at 6:48am, killing Amir Locke while he was wrapped in a blanket on the couch. Now we demand #JusticeForAmirLocke!! pic.twitter.com/FLKqR0eszP — Ben Crump (@AttorneyCrump) February 4, 2022

El hombre afromericano fue trasladado a un centro médico del condado de Hennepin después de recibir los disparos, sin embargo, falleció minutos después de llegar al nosocomio.

El hombre afromericano no era el objetivo de la policía de EU

Las autoridades de EU indicaron que Amir Locke no aparecía en la orden de allanamiento y los abogados aseguran que el hombre afroamericano no era el objetivo de la policía.

Debido a ello, el incidente avivó los recuerdos de George Floyd, un hombre afroamericano desarmado que fue asesinado en la misma ciudad hace casi dos años por un oficial blanco que se arrodilló sobre su cuello durante más de nueve minutos durante un arresto.

También recordó a Taylor, una mujer afroamericana asesinada a tiros cuando la policía armada allanó su departamento de Kentucky en marzo de 2020.

