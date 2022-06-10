Policía mata a hombre que intentó entrar a una escuela en Alabama

Un policía de Alabama, Estados Unidos, disparó y mató a un hombre que presuntamente quería ingresar a la fuerza a una escuela primaria el jueves por la tarde, informó Jonathan Horton, alguacil del condado de Etowah, durante una conferencia de prensa.

Las autoridades de Alabama informaron que un agente se percató que el hombre intentaba entrar a la escuela por la fuerza en un vehículo patrullero, por lo que el oficial intentó detenerlo y pidió refuerzos.

Posteriormente, el hombre intentó quitarle el arma al policía. En ese momento llegó un oficial de refuerzo, quien disparó su arma contra el sujeto. El hombre fue declarado muerto en la escena, informó la policía de Alabama.

#Alabama - Fatal police shooting incident in #Gadsden after a “suspicious person” is seen attempting to enter Walnut Park Elementary School, investigation is underway; Etowah County Sheriff's Office sayspic.twitter.com/WjMMxDm3kG — CyclistAnons (@CyclistAnons) June 9, 2022

En el enfrentamiento resultaron heridos uno de los policías y un niño, pues en ese momento había 34 estudiantes en la escuela debido a que estaban en un campamento de verano.

Hombre intentó ingresar a la fuerza a la escuela en Alabama

Tony Reddick, director de la escuela, relató que la primaria mantenía las puertas exteriores e interiores cerradas, lo que ayudó a que el hombre no pudiera entrar hasta donde se encontraban los niños.

“Trató de abrir al menos dos puertas que conducían a la escuela. Esto es Gadsden. Una comunidad pequeña. No crees que algo así vaya a pasar en tu escuela”, indicó el director de la escuela en Alabama.

"Nuestras escuelas, especialmente después de... lo que sucedió en Texas, tenemos uno de los programas de agentes de recursos escolares más grandes del condado de Etowah, predicando que estas puertas permanezcan cerradas. Que el individuo no pudo entrar a la escuela", resaltó el director.

El incidente en Alabama ocurre tras la masacre en la primaria de Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestras muertas, cuando un adolescente ingresó a la escuela y disparó indiscriminadamente.

La policía de Uvalde fue severamente criticada tras reconocer que no actuaron adecuadamente durante el tiroteo y esperaron afuera de la escuela cerca de una hora antes de entrar y abatir al atacante.

