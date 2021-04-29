Estados Unidos busca prohibir cigarros mentolados y saborizados

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) presentó este jueves una iniciativa para prohibir la producción y venta de cigarros mentolados y de sabores, medida que fue aplaudida por grupo antitabaco, pero que es vista con temor por los fabricantes.

La FDA tenía como plazo límite este jueves para responder a una petición ciudadana que data de 2013, en la que se pedía la prohibición de los cigarros mentolados, pues de acuerdo con grupos activistas, afectan proporcionalmente más a los afroamericanos por cuestiones de marketing en la industria tabacalera.

Today, @FDATobacco announced the agency’s commitment to evidence-based actions aimed at saving lives and preventing future generations of smokers: https://t.co/Lh7nuf9Qea pic.twitter.com/QoONfKr0oP — U.S. FDA (@US_FDA) April 29, 2021

Por su parte, Altria Group Inc y Reynolds America, unidad de British American Tobacco, informó que evaluarán todas las opciones y propuestas a su alcance y precisaron que no hay sustento científico que respalde la regulación o prohibición de los cigarros mentolados. Por su parte, ITG Brands afirmó que el anuncio es decepcionante, pero no inesperado.

"Tenemos la esperanza de que la FDA se atenga a la ley y priorice la ciencia por encima de la presión política", declaró el fabricante a través de un comunicado.

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Regulación de cigarros mentolados y saborizados podría tardar

La FDA informó que a pesar de que la iniciativa fue presentada este jueves, se espera que la regulación final esté terminada para el próximo año.

"Prohibir el mentol en los cigarros y prohibir todos los sabores en ellos contribuirá a salvar vidas, sobre todo entre los afectados de forma desproporcionada por estos productos mortales", declaró la comisionada en funciones de la FDA, Janet Woodcock.

Grupos antitabaco han alertado desde hace años sobre los riesgos de los cigarros mentolados y saborizados, argumentando que generan un impacto desproporcionado entre las comunidades afroamericanas, además de que juegan un papel fundamental en jóvenes que empiezan a fumar, gracias al "sabor agradable" de estos productos.

Actualmente, los cigarros mentolados están prohibidos en diferentes estados de la unión americana, entre ellos California y Massachusetts. Este tipo de cigarros representa un tercio de las ventas globales de la industria, a pesar de que los índices de tabaquismo han disminuido considerablemente en Estados Unidos durante la última década.

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