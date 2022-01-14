Policía en Italia protesta para no usar cubrebocas rosas

La policía de Italia protestó frente al Ministerio de Interior, luego de que les entregaran cubrebocas rosas FFP2, los cuales se niegan a utilizar para “no dañar su reputación”, argumentaron los oficiales mediante una carta.

“No entendemos el motivo de la compra de cubrebocas de un color que a primera vista parece inadecuado para nuestra administración”, escribió el Sindicato Autónomo de la Policía de Italia en la misiva que entregó al Ministerio de Interior.

Agregaron que la compra de cubrebocas rosas les resulta “desconcertante” pues aseguraron que después de dos años de la pandemia de Covid-19 debería ser más fácil comprar las mascarillas “adecuadas”. Asimismo, solicitaron que en el futuro los cubrebocas solo sean negros, blancos o azules.

Iren, para que no crean que el tufo a masculinidad frágil es regional. Aquí en Italia, los polis le mandaron decir al Ministero dell'interno (encargado de la seguridad pública) que "no quieren los cubrebocas rosas..." #machismo pic.twitter.com/1rFZQUxRAM — Lilith 💚💜 (@VioIettiTahti) January 14, 2022

Stefano Paoloni, secretario del Sindicato Autónomo de la Policía (SAP) de Italia, fue el encargado de informar al Ministerio del Interior sobre el “inusual suministro” de los cubrebocas rosas para los elementos de seguridad.

“Nos parece claro que la importancia de las funciones desempeñadas por la Policía impone cuidar el decoro de sus agentes evitando enviarlos a desarrollar su actividad con dispositivos de protección de un color excéntrico para el uniforme”, denunció Paoloni.

Policía de Italia pide cambiar el color de los cubrebocas rosas

En la carta, el Sindicato de Policías de Italia solicitó una “acción inmediata” para cambiar el color de los cubrebocas rosas entregados a los oficiales de todas las comisarías del país, principalmente las de Pavia, Varese, ferrara, venecia, Como (norte) o Siracusa (sur).

La policía de Italia recordó que en 2019 solicitaron a todos los agentes de las fuerzas del orden público evitar el uso “ de prendas no conformes para el decoro de la institución”.

En Italia es obligatorio el uso de cubrebocas en lugares públicos, como una de las medidas para combatir la pandemia de Covid-19.

Las autoridades de Italia también plantean volver obligatoria la vacunación para mayores de 50 años y presentar una prueba de ello o de infección reciente para ingresar a tiendas no esenciales, bancos, oficinas de correos y peluquerías, entre otros lugares.