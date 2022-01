Doctora descubre que el medicamento Broncho Vaxom inhibe el Covid-19

Un estudio publicado en Italia comprobó que el medicamento OM-85, que se vende en farmacias mexicanas como Broncho Vaxom, inhibe y previene infecciones respiratorias, incluido el virus causante del Covid-19.

Donata Vercelli, profesora de Medicina Molecular en la Universidad de Arizona, y quien encabezó el estudio, explicó que el Broncho Vaxom ofrece una nueva forma de prevenir o reducir la infección por SARS-CoV-2, causante del Covid-19, porque suprime la expresión de las proteínas a las que se adhiere este virus.

“Si no hay conexión, no habrá entrada del virus; si no hay entrada de virus, no hay infección o, en todo caso, estará muy disminuida”, indicó Donata Vercelli.

El medicamento Broncho Vaxom se utiliza en Europa desde hace décadas, y actualmente es administrado por médicos italianos para tratar enfermedades respiratorias, de acuerdo con el estudio . Mientras que en México solo se vende con receta médica, y tiene un costo de 700 pesos aproximadamente.

Journal of Allergy and Clinical Immunology

“Encontramos que la administración de OM-85 en las vías respiratorias inhibe la transcripción de Ace2 y Tmprss2 en el pulmón del ratón, lo que sugiere que OM-85 podría dificultar las interacciones entre el SARS-CoV-2 y la célula huésped”, se lee en el estudio italiano.

¿Broncho Vaxom funciona contra todas las variantes de Covid-19?

La doctora titular de la investigación aclaró que por el momento, el medicamento se encuentra en pruebas de laboratorio, donde hasta el momento arrojó resultados positivos contra el Covid-19.

Añadió que la idea es utilizar el medicamento Broncho Vaxom para “entrenar nuestro sistema inmunológico para que nos proteja de los virus”.

Vercelli explicó que el Om-85 puede “cerrar la puerta” que permite al coronavirus infectar las células, lo que podría hacer que el medicamento Broncho Vaxom sea efectivo contra cualquier variante causante del Covid-19.

“Es un fármaco que tiene un perfil de seguridad muy alto y una toxicidad muy baja, y en este sentido -es importante subrayarlo- es un fármaco que podría probarse bien y pronto”, indicó la experta.