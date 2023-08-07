Sentencian a policía de Minneapolis por caso George Floyd

El asesinato del ciudadano estadounidense George Floyd a manos de policías de Minneapolis, sigue dando de qué hablar. El juez de distrito del condendo de Hennepin, Peter Cahill sentenció este lunes 7 de agosto al exoficial de policía de Minneapolis, Tou Thao a 57 meses de prisión esto es 4 años y 9 meses, por su participación en la muerte de Floyd, ocurrida en 2020.

Former Minneapolis police officer Tou Thao has been sentenced to 4 years and 9 months on a state charge for his role in the killing of George Floyd. https://t.co/dWtpQZbNYK — Breaking News (@BreakingNews) August 7, 2023

El caso dio la vuelta al mundo cuando un transeúnte grabó todo en video. El 25 de mayo de 2020, George Floyd un hombre negro fue detenido por policías de Minneapolis cuando sospechaban que había pagado con un billete falso de 20 dólares, en una tienda de conveniencia. En el video se ve al oficial blanco, Derek Chauvin con una rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos, Chauvin fue declarado culpable de asesinato en 2021. Los otros dos oficiales, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, quienes sujetaban a Floyd mientras Chauvin ahogaba a Floyd que alcanzó en un momento a decir "no puedo respirar", "I can´t breath", frase que se volvió icónica y lema de una ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial en los Estados Unidos y en el mundo.

La participación de Tou Thao

La participación del exoficial de policía Tou Thao, fue que impidió el paso una pequeña multitud de personas que transitaban por la calle mientras otros tres oficiales sometían a Floyd.

Thao deberá cumplir esta condena de maner simultánea a los 3 años y medio que recibió el año pasado en el juicio federal por violación de los derechos civiles de George Floyd. Thao es el cuato y último oficial condenado por el caso.

El año pasado en un juicio federal los otros oficiales, Kueng y Lane también fueron declarados culpables de violar los derechos civiles de Floyd. Lane fue sentenciado a dos años y medio años y Kueng a tres años en una prisión federal, al mismo tiempo que la sentencia estatal. Chauvin fue sentenciado a 22 años y medio en una prisión estatal por el asesinato involuntario en segundo grado de Floyd. El año pasado, recibió una sentencia simultánea de 21 años de prisión por cargos federales de violar los derechos civiles de Floyd.

Con información de agencias.