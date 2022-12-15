Policía polaco herido por explosión del regalo que recibió en Ucrania

Un policía polaco de alto rango recibió un regalo durante una visita a Ucrania, al regresar a Varsovia y abrir el presente, este explotó causándole heridas por las que tuvo que ser hospitalizado, informó este jueves el Ministerio de Defensa de Polonia.

De acuerdo con las autoridades del país, Jaroslaw Szymczyk, comandante en jefe de la policía polaca, recibió el regalo de parte de uno de los jefes de servicios de emergencia de Ucrania, cuando el polaco visitó Ucrania los días 11 y 12 de diciembre. El incidente ocurrió el 14 del mismo mes.

The Guardian - #Poland’s police chief wounded when gift from #Ukraine from a senior Ukrainian official explodes. Warsaw seeking explanation from Kyiv after Jaroslaw #Szymczyk taken to hospital with minor injuries. #War_in_Ukraine pic.twitter.com/zHiPnqDJLi — #War_in_Ukraine #Facts #Opinions #Trends #Kharkiv (@HarZizn) December 15, 2022

“Como resultado de la explosión, el comandante sufrió heridas leves y ha estado en el hospital en observación desde ayer”, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa de Polonia.

Además del policía polaco, un empleado civil en el cuartel general también resultó herido por la explosión del regalo, sin embargo, él no necesitó ser hospitalizado. Por el momento no está claro cuál era el presente ni por qué detonó.

Polonia solicita explicaciones a Ucrania por la explosión del regalo

Las autoridades de Polonia pidieron a Ucrania una explicación sobre la explosión del regalo que enviaron a un comandate y que dejó al policía polaco herido.

"La parte polaca pidió a la parte ucraniana que proporcione las explicaciones pertinentes", dijo el ministerio a través de un comunicado.

Los medios polacos informaron anteriormente que una explosión en la sede de la policía había herido al policía Szymczyk y causado dañados en el techo del edificio.

Tras darse a conocer la noticia del policía polaco herido, la agencia de noticias Reuters se comunicó con el servicio de seguridad SBU de Ucrania, pero no recibió respuestas sobre el incidente.