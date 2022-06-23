Jefe de la policía de Uvalde es suspendido mientras investigan tiroteo

Pete Arredondo, el jefe de la policía de Uvalde Texas, fue suspendido temporalmente mientras continúan las investigaciones del tiroteo que dejó 21 personas muertas, entre ellos, 19 niños de la primaria Rob.

Mediante un comunicado, el superintendente, Dr Hall Harrell informó que no despedirá a ningún miembro de la policía de Uvalde hasta que concluyan las investigaciones de lo que ocurrió el día del tiroteo.

“Desde el comienzo de este horrible evento, compartí que el distrito esperaría hasta que se completara la investigación antes de tomar decisiones sobre el personal”.

En el mismo documento, la policía de Uvalde, Texas dijo que todavía hay detalles de la investigación que desconoce y ante la falta de claridad de los acontecido, tomó la decisión de suspender al jefe Pete Arredondo.

INBOX -- Dr. Hal Harrell, superintendent of Uvalde CISD, has put chief Pete Arredondo on administrative leave effective Wednesday. pic.twitter.com/bVktZmMXgS — Herb Scribner (@HerbScribner) June 22, 2022

“Al día de hoy sigo sin conocer los detalles de las investigaciones que están realizando diversas agencias. Debido a la falta de claridad que hay y al hecho de que desconozco cuándo recibiré los resultados de las investigaciones, he tomado la decisión de poner al jefe Arredondo en licencia administrativa a partir de esta fecha”.

Agregó que el teniente Mike Hernández sustituirá temporalmente a Pete Arredondo como jefe de lapolicía de Uvalde, en lo que terminan las investigaciones del tiroteo en la primaria Robb.

Imágenes revelan lo que hicieron los policías antes de entrar a la primaria

La noticia ocurrió luego de que se dieran a conocer imágenes de que al menos 11 policías respondieron a la emergencia en la escuela a los tres minutos, sin embargo, tardaron más de una hora en entrar.

Las imágenes mostraron a la policía al interior de la escuela en Uvalde. Once uniformados, que portaban armas de largo alcance y escudos de protección, se instalaron en uno de los pasillos. Entre los agentes estaba Pete Arredondo, el jefe de policía del Distrito Escolar de Uvalde.

Las nuevas imágenes expusieron que a los tres minutos de la entrada del tirador a la escuela, la policía ya estaba ahí, en la primaria, pero sin intervenir.

Arredondo estuvo al mando del tardío operativo de reacción que tardó 77 minutos en abatir al atacante, que dejó a la policía esperando y sin intervenir 47 minutos afuera del salón.