Policías de California asesinan a un hombre en silla de ruedas afroamericano

El pasado 26 de enero en California, Estados Unidos, un hombre afroamericano y con las dos piernas amputadas, identificado como Anthony Lowe Jr., murió a los 36 años luego de ser perseguido por dos policías de Huntington Park, quienes dispararon en su contra al menos 10 veces y provocaron su muerte por uno de los impactos en el torso.

Lowe Jr. sostenía un cuchillo en una de sus manos y, de acuerdo con el reporte emitido por el departamento de policía en cuestión, habría intentado lanzarles el cuchillo, algo que fue intepretado como amenaza por parte del cuerpo policiaco y motivo suficiente para argumentar que los disparos fueron en defensa propia.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se puede observar a la víctima mientas intenta huir de los policías, quienes de inmediato apuntaron en su contra. Se puede ver cómo Anthony Lowe porta un cuchillo y cómo se baja de la silla de ruedas para caminar sobre los muñones de sus piernas.

My cousin got this a few days ago. The gun shots happen a few seconds after he stop recording. I’m not sure what the backstory is. #huntingtonpark #hppd #policeshooting #wheelchair #LASD pic.twitter.com/TXaY61a0in — WaFlo (@WaFlo998) January 28, 2023

En el mismo fragmento no se alcanza a observar el momento en que recibe los impactos de bala por parte de los oficiales; sin embargo, a través de un comunicado, el Departamento de Policía de Huntington Park (HPPD, por sus siglas en inglés) confirmó el enfrentamiento y contextualizaron la escena por un aparente reporte de apuñalamiento previo.

¿Por qué los policías de California atacaron a un hombre sin piernas?

De acuerdo con el reporte del HPPD de Estados Unidos, los oficiales dieron con la figura de una persona piernas amputadas luego de que recibieron la denuncia por parte de una persona que acababa de ser apuñalada, quien identificó al presunto agresor como una persona de raza negra, en silla de ruedas y con un cuchillo.

Los policías de California encontraron a Anthony Lowe Jr. con un cuchillo en la mano y a escasas cuadras de la escena del crimen; sin embargo, de acuerdo con el Departamento de Policía, el sospechoso no acató las órdenes de los oficiales y habría amenazado con aventar el cuchillo, por lo que previo al tiroteo, intentaron inmovilizarlo con pistolas de descarga eléctrica.

"El sospechoso continuó amenazando a los oficiales con el cuchillo de carnicero, lo que resultó en un tiroteo en el que participó un oficial", sentenció en el comunicado el HPPD, sobre el nuevo asesinato en por parte de policías contra ciudadanos afroaericanos.

Anthony Lowe Jr., el hombre con piernas amputadas que fue asesinado por policías de California|The Lowe Family

Anthony Lowe Jr. fue declarado muerto en el acto tras recibir dos disparos en el pecho; de acuerdo con su familia, el hombre de 36 años presentaba problemas de salud mental después de la amputación de sus piernas.

Al respecto, los abogados de la familia de Anthony han presentado una demanda contra la ciudad, por lo que los funcionarios de Huntington Park tienen 45 días para responder, después de lo cual se puede presentar una demanda en un tribunal estatal.