Disuelven unidad de policías que mataron a golpes a Tyre Nichols

La unidad policial SCORPION, que incluía a los oficiales de Memphis involucrados en la golpiza fatal de Tyre Nichols, se disolvió el sábado 28 de enero cuando se produjeron más protestas en las ciudades de Estados Unidos, un día después de que se publicara el video del ataque.

Algunos de los cinco exoficiales acusados de la muerte de Tyre Nichols era miembros de la unidad SCORPION.

En un comunicado, el departamento de policía dijo que estaba desactivando permanentemente la unidad SCORPION después de que el jefe de policía habló con miembros de la familia de Tyre Nichols, líderes comunitarios y otros oficiales.

Añadieron que mientras las acciones de algunas personas en la unidad especializada deshonran a SCORPION, el departamento está comprometido a tomar medidas en el proceso de sanación de todos los impactados por la muerte de Nichols y para reconstruir la confianza en la comunidad.

La unidad SCORPION, que constaba de 40 oficiales, se lanzó en noviembre de 2021 para atacar los delitos violentos en Memphis. SCORPION es un acrónimo en inglés (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods) que significa Operación de Delitos Callejeros para Restaurar la Paz en Nuestros Barrios.

Caso de Tyre Nichols

Tyre Nichols fue hospitalizado después de que lo detuvieran el 7 de enero. Murió a causa de sus heridas tres días después.

El encuentro con los agentes de policía quedó registrado en las cámaras corporales de los agentes y en una de vigilancia. Las grabaciones fueron publicadas el viernes 27 de enero, lo que provocó protestas en Memphis y muchas otras ciudades de Estados Unidos.

Cinco agentes del Departamento de Policía de Memphis, que también son afroamericanos, fueron despedidos después de una investigación interna y enfrentan cargos penales, incluidos cargos de homicidio intencional sin premeditación por la muerte de Nichols.

En Memphis, los manifestantes vitorearon en voz alta cuando se enteraron de la disolución de SCORPION y llamaron enojados a un coche de policía que estaba monitoreando la marcha, y varios hicieron gestos obscenos.