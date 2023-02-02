Más afroamericanos asesinados por policía de Estados Unidos

Mapping Police Violence, organización sin fines de lucro, ha revelado que los afroamericanos siguieron siendo asesinados de forma desproporcionada por la policía en Estados Unidos. Los datos más recientes señalan que a medida que el país registró más asesinatos policiales durante 2022 que con respecto a cualquier otro año de la última década.

Los afroamericanos siguieron siendo más asesinados por la policía de Estados Unidos. Según los datos recopilados por la organización sin fines de lucro Mapping Police Violence, un total de mil 192 personas murieron a manos de la policía en el año 2022 y de estos, los afroamericanos representaron el 26 por ciento del total de estos asesinatos. Cabe señalar que los afroamericanos en Estados Unidos constituyen el 13 por ciento de la población estadunidense.

Los datos recopilados en la última década (2013-2022), también revelaron que los afroamericanos tenían tres veces más probabilidades de ser asesinados por la policía que los blancos y 1.3 veces más probabilidades de estar desarmados que los blancos al momento de ser abatidos por la policía.

Todos los informes sugieren que la violencia excesiva en Estados Unidos y el racismo, que sigue profundamente arraigado en la sociedad, no han dejado de atormentar al pueblo estadunidense.

🇺🇸 👮🏼‍♀️👮🏾‍♂️ Los policías mataron a un total de 1192 personas el año pasado 2022.



26% de esas muertes correspondieron a personas afroamericanas, que tan solo representan al 13% de la población total de Estados Unidos.



https://t.co/4BTcOUikme — Jonathan Maza 🇲🇽 (@jonathanmaza) February 1, 2023

Tyre Nichols muere a manos de cinco policías de Memphis

Tyre Nichols, de 29 años, recibió una paliza a manos de la policía tras ser detenido en una parada de tráfico el 7 de enero en Memphis, Tennessee, donde supuestamente lo detuvieron por conducir de manera imprudente. Este afroamericano murió en un hospital tres días después de la golpiza, durante la cual Nichols recibió puñetazos y patadas mientras permanecía inmovilizado.

La muerte de Nichols se produjo prácticamente tres años después del asesinato policial del afroamericano George Floyd en Minneapolis, en el estado de Minnesota. En aquel caso, Floyd murió el 25 de mayo del 2020 tras un enfrentamiento con la policía de Minneapolis, durante el cual el entonces agente de la policía Derek Chauvin, se arrodilló sobre su cuello durante más de nueve minutos mientras realizaba una detención con sus colegas.

El asesinato policial de Floyd provocó indignación y protestas en todo Estados Unidos en el verano del año 2020 contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. Sin embargo y de manera lamentable, las tragedias no se detuvieron ahí, sino que siguieron sucediendo por todo Estados Unidos.