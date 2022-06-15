Mueren dos policías durante una emboscada en California

Dos policías del sur de California murieron baleador mientras respondían a un supuesto apuñalamiento en un motel local, justo donde fueron emboscados por el sospechoso, que resultó herido de muerte durante el incidente, según el más reciente reporte de las autoridades.

Los policías del Departamento de El Monte en California, acudieron el martes a una llamada por violencia doméstica en el Siesta Inn, donde se enfrentaron al sospechoso, que disparó a una gente dentro de una habitación antes de huir al aparcamiento, donde abatió a otro agente, informaron las autoridades durante una rueda de prensa horas después del suceso.

Los dos policías fueron trasladados al Centro Médico LAC-USC, donde fueron declarados muertos.

On behalf of the South El Monte community, our hearts and prayers are with the families, El Monte Police Department, friends, and the El Monte community of the two El Monte Police officers who were killed in the line of duty today.@elmontepd #elmontepd pic.twitter.com/RwObO0L5C5 — CITY OF SO. EL MONTE (@CITYSEM) June 15, 2022

Mueren dos policías en California en una emboscada

"La única manera de sacar el dolor a la muerte es quitarle el amor a la vida y, créanme, ellos eran amados", dijo el jefe interino de la policía de El Monte, Ben Lowry. "Pagaron el máximo sacrificio sirviendo a su comunidad".

El sospechoso, un hombre no identificado que también fue alcanzado por los disparos, pereció en el lugar de los hechos, según las autoridades. La policía encontró a una mujer, que se cree que es la novia del sospechoso, en el lugar de los hechos. No había sido apuñalada.

Los nombres de los policías no se hicieron públicos. Uno era veterano de 22 años, mientras que el otro llevaba menos de un año en el cuerpo, dijo Lowry. Ambos agentes de la policía tenían vínculos familiares en la comunidad de 110 mil habitantes, al este de Los Ángeles.

"Estaban actuando como primera línea de defensa para los miembros de nuestra comunidad cuando fueron emboscados mientras intentaban mantener a una familia a salvo", dijo la alcaldesa del Monte, Jessica Ancona.

Still a very active investigation in El Monte. Lots of evidence markers showing the intense firefight that took place at the Siesta Motel 🙏🏽 #ois #elmonte #air7hd #elmontepd pic.twitter.com/OadKchiwEj — Marcel M (@marcel_cameraop) June 15, 2022

1.5 tiroteos masivos se registran al día en EU, agresores más jóvenes

La violencia con armas de fuego en Estados Unidos ha sido objeto de escrutinio tras las matanzas del mes pasado en una escuela primaria de Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos profesores muertos, y en un supermercado de Búfalo, Nueva York, donde murieron 10 personas.