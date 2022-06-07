1.5 tiroteos masivos se registran al día en EU, agresores más jóvenes

La ola de tiroteos masivos en Estados Unidos (EU) está alimentando debates públicos sobre temas muy controvertidos referentes al control de armas. El tiroteo mortal en una escuela en Texas el mes pasado generó nuevamente preocupación por las edades aparentemente más jóvenes tanto de los agresores como de sus víctimas.

Conmoción, tristeza y miedo fueron algunos de los sentimientos compartidos en la ciudad de Uvalde el 24 de mayo después de que un hombre armado matara a 19 niños y dos maestros en la escuela primaria Robb, el tiroteo escolar más mortífero en EU en casi una década.

Los estadunidenses no son ajenos a este tipo de tragedias, pero este último incidente ha conmocionado a todo el país y ha reabierto discusiones feroces y partidistas acerca del control de armas.

Lo más preocupante es que la tasa de tiroteos masivos en las escuelas va en aumento. Ha habido más de 300 tiroteos escolares reportados desde el año de 1999, 42 de los cuales ocurrieron el año pasado; un pico de dos décadas. En lo que va del año, se han registrado al menos 24 actos de violencia armada en los campus "K-12.

Dear President Biden @POTUS



Please use your executive privilege to declare gun violence in America, a

national emergency.



It’s what we want.



Thank you pic.twitter.com/tti4T0QKuH — 🌳PINK Warrior🌳 ☮️ (@AntifaWearsPink) June 6, 2022

Lesiones con armas de fuego superan a accidentes automovilísticos como causa de muerte infantil en EU

Los datos del New England Journal of Medicine muestran que, en 2020, las lesiones por armas de fuego han superado a los accidentes automovilísticos para convertirse en la principal causa de muerte infantil. Estos hechos están afectando la vida de los jóvenes, muchos de los cuales quedan gravemente traumatizados por sus experiencias en la escuela.

"Uno de los niños que sobrevivieron mencionó que ahora tienen miedo de ir a la escuela y que, en realidad, estaban más preocupados por esto que por su trabajo escolar. Así que ese es un problema muy grande y afecta a todos los niños de este país", señala Calvin Dark, director y cofundador de la firma de relaciones públicas RC Communications.

Sin embargo, lo más sorprendente es que se han visto patrones similares en varios tiroteos en escuelas.

En 2018, el pistolero Nikolas Cruz, que entonces tenía 19 años, ingresó a la escuela secundaria Stoneman Douglas en Parkland, Florida, y abrió fuego con su "AR-15" que compró legalmente. En menos de cuatro minutos, 14 estudiantes y tres miembros del personal fueron asesinados a tiros.

Nueve días antes del tiroteo en la escuela de Uvalde, un joven que se declaró racista mató a tiros a 10 personas afroamericanas e hirió a tres más en un supermercado de Buffalo. Muchos de estos tiroteos masivos comparten al menos una característica común: todos fueron cometidos por adolescentes.

Not what im saying

When black folks commit a mass shoooting, its just business as usual. pic.twitter.com/l36UyH7LSt — Chuck🇮🇹Sneedly (@chuck_sneedly) June 2, 2022

Aumentan preocupaciones por la edad cada vez más joven de los atacantes en Estados Unidos

La base de datos del Washington Post muestra que los perpetradores de estos tiroteos masivos escolares son cada vez más jóvenes. La mayoría de ellos son menores de 18 años, con una edad promedio de solo 16 años.

En el año de 2000, un niño de seis años mató a su compañera de clase después de decir que simplemente no le gustaba.

"Su cerebro aún está evolucionando, tiene alta plasticidad. No permanece en su estado actual por mucho tiempo y no llega a un área donde las personas puedan tomar decisiones racionales, hasta mucho más tarde en la vida. De ahí resulta esta tendencia, estos tiradores tienden a ser hombres más jóvenes. Tienden a ser impulsivos", señala Joseph Williams, analista de noticias y exeditor de noticias de US News and World Report.

Muchos creen que el problema está profundamente arraigado en la sociedad estadunidense, siendo la cultura de las armas del país la que moldea constantemente a la esfera pública e influye en la percepción de las armas.

Joseph Williams, analista de noticias:

Claramente, Estados Unidos tiene un fetiche por las armas. Abrazamos la violencia. Mire nuestras películas, mire nuestra cultura pop, las armas están en todas partes y son glorificadas, se les aprecia, más que muchas otras cosas en nuestra cultura. Eso se debe al individualismo fuerte de la noción estadounidense. Este mito estadounidense se basa en muchas nociones preconcebidas y en mucha mala información. Las armas generalmente no son la solución a este tipo de problemas, las armas causan más problemas.

As high-profile massacres capture the nation’s attention, those affected by routine gun violence say they feel left out of the conversationhttps://t.co/tPKIxeQUJJ — The Washington Post (@washingtonpost) June 6, 2022

Prácticamente la mitad de los estadunidenses tienen un arma en casa

Hay casi 400 millones de armas en EU, un número que supera con creces a su población, y casi la mitad de los adultos estadunidenses aseguran tener un arma en su hogar. Los niños encuentran estas armas con demasiada facilidad en sus propias casas, y la mayoría de ellos desconoce cuán peligrosas pueden ser.

"Es la accesibilidad y viven en hogares donde hay armas disponibles. Creo que eso es lo que lo está alimentando. No es que estén siendo atacados, sino que las armas están fácilmente disponibles", dijo Dark.

Esta facilidad de accesibilidad se destaca en el estado de Virginia, donde un niño de 13 años no tiene la edad suficiente para comprar cervezas, cigarros o boletos de lotería, pero puede comprar un rifle a un vendedor particular, fácil y legalmente. En muchos estados estadunidenses, se puede comprar un arma sin complicaciones.

A raíz de las noticias recientes, muchos en todo el país ahora están pidiendo que se eleve la edad legal para comprar armas de fuego y se implementen controles de antecedentes más estrictos.

Sin embrago, a pesar de que estos incidentes mortales a manos de los jóvenes han dejado resultados terribles, la industria de armas del país continúa invirtiendo millones de dólares para patrocinar programas para jóvenes.

Sin ser indiferentes ante la tragedia, los defensores de las armas insisten en que las armas no tienen la culpa.

"La realidad es que las armas no matan a las personas y, odio decir esto, las personas mentalmente inestables matan a las personas. Por cierto, el hombre que mató al pistolero, gracias a Dios, es un hombre responsable con un arma", dijo Brandon Brice, estratega republicano. No es de sorprender que, con las vidas que se pierden continuamente, muchos otros no compartan la misma opinión.

Expertos señalan profundos problemas estructurales que impiden que se produzca un cambio significativo. "Creo que tenemos el problema de que el sistema está roto, pero si vamos a lograr algún tipo de progreso, el sistema también necesita una revisión masiva", señaló Rick Dunham, codirector del Programa de Periodismo de Negocios Globales en la Universidad de Tsinghua.

Greg Abbott's false statement that the Uvalde gunman posted his plans on @Facebook are a textbook case of misinformation that spread virally when reported by credible media outlets. Abbott was either ill-informed or ignorant but didn't intend to lie.(1/2) https://t.co/Uu8sxWy5xO — Rick Dunham (@rickdunham) May 26, 2022

Cada día se registran al menos 1.5 tiroteos masivos en Estados Unidos

La tasa de violencia con armas de fuego en Estados Unidos (EU) asciende a la aterradora cifra de 1.5 tiroteos masivos por día, declaró Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Zhao Lijian, portavoz de Relaciones Exteriores de China:

Según las estadísticas del sitio web del Archivo de Violencia con Armas, se han producido 246 tiroteos masivos con cuatro o más víctimas en EU en 2022. ¿Qué significa esto? Haciendo un cálculo, se trata de un promedio de 1.5 casos por día; la más reciente cifra que acabamos de comprobar esta mañana, y que no incluye los tiroteos con menos de cuatro víctimas. Este número es desconcertante porque no es solo un número, sino que representa las innumerables vidas perdidas y familias rotas.

Zhao hizo estas declaraciones luego de que Estados Unidos (EU) celebrara su Día Nacional de Concientización sobre la Violencia Armada, con una serie de actividades que incluyen rendir homenaje a las víctimas de la violencia armada y pedir la acción del Gobierno para detener tal violencia.