Policías y manifestantes pro aborto se enfrentan en Estados Unidos

Policías y manifestantes pro aborto se enfrentaron de manera violenta este sábado en varias ciudades de Estados Unidos, durante el segundo día de protestas tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el Roe v. Wade en el país.

En los Ángeles la policía y los manifestantes se enfrentaron a golpes cuando los activistas pro aborto comenzaron a lanzar agua y palos contra los guardias que intentaban frenar la manifestación violenta, lo que generó la detención de varias personas.

En Phoenix, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de manifestantes que rechazaron el falló que regresó a la ilegalidad el aborto en Estados Unidos el pasado viernes.

En Los Ángeles de nuevo enfrentamientos entre los manifestantes y la policía en medio de las protestas nacionales que estallaron después de que la Corte Suprema del país revocó el derecho constitucional al aborto. No el estado, eso hay que decirlo. pic.twitter.com/rdfa6oGpto — Emérito ☭ (@PadreEmerito) June 26, 2022

Mientras tanto, en Oregón, al menos 10 personas fueron detenidas el viernes en la noche cuando la manifestación denominada “Noche de ira” se salió de control y los manifestantes comenzaron a causar destrozos.

En algunos videos que circularon en redes sociales se puede ver el violento enfrentamiento que protagonizaron los policías y los manifestantes pro aborto en varias ciudades de Estados Unidos.

Debido a las manifestaciones, se aplicó un fuerte dispositivo de seguridad afuera de la Corte Suprema para evitar que los inconformes realicen actos vandálicos.

#BricomilesMiEscuelaBella

❗️ Enfrentamientos entre los manifestantes por el derecho al aborto y la policía en Los Ángeles pic.twitter.com/KUHI5HUL4E — Chavista0101 (@Chavista0101) June 25, 2022

Celebran fallo a favor de penalizar el aborto en Estados Unidos

Sin embargo, también algunos grupos pro vida se plantaron afuera de la Corte Suprema el viernes para celebrar la decisión con cantos y bailes de alegría, sin que en ese momento se presentara tensión entre ambas partes.

La Academia para la Vida del Vaticano elogió el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto , afirmando que desafía al mundo entero a reflexionar sobre las cuestiones relativas a la vida.

El departamento del Vaticano también dijo en un comunicado que la defensa de la vida humana no puede limitarse a los derechos individuales porque la vida es una cuestión de “amplio significado social”.

