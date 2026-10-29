“El Anillo del Poder en Guerrero": El Clan Salgado extiende su red de nepotismo hacia la alcaldía de Iguala

El nepotismo en la Cuarta Transformación vuelve a colocarse en el centro de la polémica con el descarado movimiento del Clan Salgado para perpetuarse en las arcas públicas de Guerrero. En un claro intento por acaparar el poder local, Celeste Salgado Pineda —hija del senador Félix Salgado Macedonio y hermana de la gobernadora Evelyn Salgado— se registró como aspirante de Morena a la presidencia municipal de Iguala. La maniobra expone la ambición de una dinastía familiar que, mientras mantiene el control político y ejecutivo del estado, busca quedarse con una de las cajas chicas municipales más codiciadas, ignorando las urgencias de una población hundida por la inseguridad.

Esta maniobra ocurre mientras Félix Salgado simula acatar la regla antinepotismo de Morena al descorrerse de la contienda gubernamental, permitiendo la designación de Beatriz Mojica, pero continuando con una abierta y descarada campaña por toda la entidad. Con un historial plagado de graves acusaciones por presunta violencia sexual que han sido solapadas por la cúpula guinda, y bajo la sombra de la criticada gestión de Evelyn Salgado —señalada por ingobernabilidad, presunto encubrimiento a mandos ligados al crimen y la supuesta cancelación de su visa norteamericana—, el grupo político familiar deja en evidencia cómo la obsesión por el poder prioriza los intereses de un apellido sobre la severa crisis de violencia que asfixia a los guerrerenses.