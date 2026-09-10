¡’Don Goyo’ estrena nuevo sombrero! Popocatépetl amanece con espectacular nube lenticular; qué son y por qué se forman

Un espectáculo natural. El volcán Popocatépetl, también conocido como "Don Goyo" sorprendió este jueves con una imponente postal al lucir una enorme nube en forma de disco sobre su cumbre, una imagen que sorprendió a millones de mexicanos, pero ¿qué son este tipo de nubes y por qué se forma?

El volcán Popocatépetl sorprende con una enorme nube lenticular

Este impactante espectáculos es conocido como "nube lenticular", llamando la atención en el Valle de México y Puebla, regalando una hermosa postal para las y los ciudadanos.

La imagen de la nube sobre el Popocatépetl fue compartida por la página Webcams de México, plataforma digital que transmite en tiempo real imágenes y videos de diversos puntos turísticos de México.

🌋☁️ ¡"Don Goyo" estrena sombrero!

El #volcán #Popocatépetl amaneció luciendo una espectacular y enorme nube lenticular que abraza su cumbre esta mañana.

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Vista Tianguismanalco. Gracias #CENAPREDhttps://t.co/mZyNHy0kjB pic.twitter.com/wjRF3vx1dC — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 10, 2026

¿Qué es una nube lenticular en el cielo de México?

Las nubes lenticulares suelen verse cerca de zonas montañosas, las cuales también pueden aparecer cerca de los volcanes, según datos del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Estas nubes suelen formarse cuando el aire que se mueve sobre las montañas se enfría lo suficiente para que ocurra la condensación. A diferencia de otras nubes, las lenticulares no se mueven.

¿Por qué se forman las nubes lenticulares en los volcanes

El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, las nubes lenticulares se forman más abajo que otras, adquiriendo una forma cilíndrica o similar a la de un plato, debido a que los vientos rápidos chocan contra la estructura altas.

Suelen formarse sobre picos de montañas, volcanes y edificios, como en el Monte Fuji, en Japón, y el volcán Popocatépetl.

A veces suelen tomar un color rojizo debido a que aparecen justo en la línea del atardecer, por lo que también pueden tomar un color rosa o rojo debido a la posición del sol.

¿La nube lenticular en el Popocatépetl anuncia una erupción?

No entres en pánico. La formación de nubes lenticulares sobre el volcán Popocatépetl no anuncia una erupción ni está relaciona con la actividad volcánica interna.

A pesar de las mitos populares que las asocian con emisiones de vapor o actividad volcánica inminente, se trata de un fenómeno estrictamente meteorológico y atmosférico.