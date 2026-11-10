¡Clima de locos en la CDMX! La Ciudad de México presentará contrastes entre frío y nubosidad a lo largo de este 10 de noviembre 2026, presentando variaciones en las condiciones climáticas; te compartimos el pronóstico del tiempo para este día.

¿Cómo está el clima en CDMX para este martes? Pronóstico del tiempo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que el clima en la CDMX será de un cielo nublado con aumentos de nublados hacia la tarde de este martes.

La temperatura máxima alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 13°C.

Hoy se prevé ambiente #cálido, cielo medio nublado con aumento de nublados hacia la tarde; condiciones para #lluvias ligeras. 🌡️Temperatura máxima: 23 °C 🌡️Temperatura mínima: 13 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/Exu7wHLEo9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2026

¿Seguirán las lluvias en CDMX este martes?

¿Buenas o malas noticias? Las lluvias continuarán azotando algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) para este martes; se recomienda tomar precauciones.

¿A qué hora comienza a llover en CDMX? Horarios clave

El Servicio Meteorológico Nacional estima que las lluvias en CDMX comenzarán alrededor de las 19:00 horas , impactando todas las alcaldías de CDMX .

Capitalinas, capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para día en #CDMX. https://t.co/VETGJ0JDiy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2026

Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX: ¿Dónde lloverá más?

¡Saca el paraguas! Las lluvias afectarán todas las alcaldías de la CDMX; te compartimos las zonas con lloviznas y tormentas para este martes.

ALCALDÍAS CON LLUVIAS FUERTES:

Cuajimalpa .

. Álvaro Obregón .

. Magdalena Contreras .

. Tlalpan.

ALCALDÍAS CON LLUVIAS LIGERAS:

Azcapotzalco .

. Gustavo A. Madero .

. Miguel Hidalgo .

. Venustiano Carranza .

. Cuauhtémoc .

. Iztacalco .

. Benito Juárez .

. Iztapalapa .

. Coyoacán .

. Tláhuac .

. Xochimilco .

. Milpa Alta.

🤓Consulta en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén para mañana martes 10 de noviembre en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/kIaCg4nTqA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2026

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?