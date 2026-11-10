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¿Por fin se van las lluvias en CDMX? El pronóstico del clima por alcaldía para este martes; horarios y temperaturas clave

Se pronostican precipitaciones para este martes 10 de noviembre; alcaldías en CDMX afectadas por el mal clima.

2 minutos lectura
Escrito por: Fernanda Benítez

¡Clima de locos en la CDMX! La Ciudad de México presentará contrastes entre frío y nubosidad a lo largo de este 10 de noviembre 2026, presentando variaciones en las condiciones climáticas; te compartimos el pronóstico del tiempo para este día.

¿Cómo está el clima en CDMX para este martes? Pronóstico del tiempo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que el clima en la CDMX será de un cielo nublado con aumentos de nublados hacia la tarde de este martes.

La temperatura máxima alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 13°C.

¿Seguirán las lluvias en CDMX este martes?

¿Buenas o malas noticias? Las lluvias continuarán azotando algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) para este martes; se recomienda tomar precauciones.

¿A qué hora comienza a llover en CDMX? Horarios clave

El Servicio Meteorológico Nacional estima que las lluvias en CDMX comenzarán alrededor de las 19:00 horas, impactando todas las alcaldías de CDMX.

Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX: ¿Dónde lloverá más?

¡Saca el paraguas! Las lluvias afectarán todas las alcaldías de la CDMX; te compartimos las zonas con lloviznas y tormentas para este martes.

ALCALDÍAS CON LLUVIAS FUERTES:

  • Cuajimalpa.
  • Álvaro Obregón.
  • Magdalena Contreras.
  • Tlalpan.

ALCALDÍAS CON LLUVIAS LIGERAS:

  • Azcapotzalco.
  • Gustavo A. Madero.
  • Miguel Hidalgo.
  • Venustiano Carranza.
  • Cuauhtémoc.
  • Iztacalco.
  • Benito Juárez.
  • Iztapalapa.
  • Coyoacán.
  • Tláhuac.
  • Xochimilco.
  • Milpa Alta.

¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

  • Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
  • Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
  • Cierra las puertas y ventanas.
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