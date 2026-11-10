¡Clima de locos en la CDMX! La Ciudad de México presentará contrastes entre frío y nubosidad a lo largo de este 10 de noviembre 2026, presentando variaciones en las condiciones climáticas; te compartimos el pronóstico del tiempo para este día.
¿Cómo está el clima en CDMX para este martes? Pronóstico del tiempo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que el clima en la CDMX será de un cielo nublado con aumentos de nublados hacia la tarde de este martes.
La temperatura máxima alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 13°C.
Hoy se prevé ambiente #cálido, cielo medio nublado con aumento de nublados hacia la tarde; condiciones para #lluvias ligeras. 🌡️Temperatura máxima: 23 °C 🌡️Temperatura mínima: 13 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/Exu7wHLEo9— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 10, 2026
¿Seguirán las lluvias en CDMX este martes?
¿Buenas o malas noticias? Las lluvias continuarán azotando algunas zonas de la Ciudad de México (CDMX) para este martes; se recomienda tomar precauciones.
¿A qué hora comienza a llover en CDMX? Horarios clave
El Servicio Meteorológico Nacional estima que las lluvias en CDMX comenzarán alrededor de las 19:00 horas, impactando todas las alcaldías de CDMX.
Capitalinas, capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para día en #CDMX. https://t.co/VETGJ0JDiy— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2026
Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX: ¿Dónde lloverá más?
¡Saca el paraguas! Las lluvias afectarán todas las alcaldías de la CDMX; te compartimos las zonas con lloviznas y tormentas para este martes.
ALCALDÍAS CON LLUVIAS FUERTES:
- Cuajimalpa.
- Álvaro Obregón.
- Magdalena Contreras.
- Tlalpan.
ALCALDÍAS CON LLUVIAS LIGERAS:
- Azcapotzalco.
- Gustavo A. Madero.
- Miguel Hidalgo.
- Venustiano Carranza.
- Cuauhtémoc.
- Iztacalco.
- Benito Juárez.
- Iztapalapa.
- Coyoacán.
- Tláhuac.
- Xochimilco.
- Milpa Alta.
🤓Consulta en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén para mañana martes 10 de noviembre en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/kIaCg4nTqA— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2026
¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?
La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?
- Retira la basura de las coladeras al interior y exterior de tu casa.
- Evita cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.
- Lleva un impermeable o paraguas al momento de salir de casa.
- Cierra las puertas y ventanas.