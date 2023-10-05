Ante la preocupación por la presencia de chinches en instalaciones de la UNAM, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional Preparatoria anunciaron la suspensión de sus actividades académicas y administrativas para realizar una fumigación preventiva.

La decisión se tomó luego de que en las últimas semanas se denunciaron casos de chinches en varias facultades de la Universidad, lo que provocó la suspensión de clases en algunos planteles.

En un comunicado, el CCH señaló que la fumigación se llevará a cabo en los cinco planteles y en la Dirección General, con el objetivo de "prevenir la propagación de cualquier plaga", los días 5 y 6 de octubre. Las clases presenciales se reanudarán el lunes 9.

A la Comunidad del Colegio .



Información importante. pic.twitter.com/uNRmhA0rIv — CCH UNAM (@CCHUNAM) October 5, 2023

Escuela Nacional Preparatoria se suma a suspensión de clases

Por su parte, el Colegio de Directores de la Escuela Nacional Preparatoria anunció que, en respuesta a la inquietud del personal académico y alumnos sobre la existencia de insectos en las instalaciones, tomó la decisión de suspender actividades en nueve planteles, así como en la Dirección General y en la Secretaría de Difusión Cultural, esto para fumigar de forma preventiva.

"Cabe destacar que la fumigación estará a cargo de compañías certificadas para la ejecución de este proceso de eliminación de fauna nociva. Con ello, la Escuela Nacional Preparatoria ratifica su compromiso con el cuidado de la salud y la atención a su comunidad", explicó.

El calendario de fumigación fue difundido y publicado en cada uno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria.

Qué se sabe sobre las chinches en la UNAM

Luego de las denuncias sobre la presencia de chinches en la UNAM que se intensificaron en las últimas semanas, la institución realizó inspecciones en sus instalaciones.

Tras las inspecciones, la UNAM descartó la presencia de chinches o de cualquier otro tipo de insectos en sus instalaciones. Sin embargo, la institución reconoció que las denuncias en redes sociales sobre la presunta plaga son un tema de preocupación.

La UNAM aseguró que continuará trabajando para garantizar un ambiente seguro y saludable para sus alumnos y personal. La primera facultad en fumigar fue la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el lunes 2 de octubre. Luego, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se sumaron a los esfuerzos el martes 3 de octubre.

¿Qué le ocasiona a nuestro cuerpo la picadura de chinches?

Las picaduras de chinches pueden causar molestias como picazón, enrojecimiento e hinchazón en el área afectada. En casos raros, las picaduras pueden causar reacciones alérgicas graves.

Si cree que tiene chinches, es importante que tome medidas para eliminarlas. Las chinches pueden ser difíciles de eliminar, por lo que es importante consultar con un profesional de control de plagas.