Las picaduras de chinches pueden causar picazón, enrojecimiento e hinchazón. En algunos casos, las mordeduras pueden causar reacciones alérgicas graves. Si crees que tienes chinches, es importante que tomes medidas para eliminarlas.

Estos insectos son pequeños y difíciles de ver, también, hay muchos mitos alrededor de ellos y en este texto te vamos a aclarar la realidad alrededor de estos seres incómodos.

Mitos y realidades sobre las chinches



Mito 1. Se suben al cabello y pueden vivir ahí

Las chinches no son piojos. Estos sí se adhieren al cabello y viven en el cuero cabelludo, mientras que las chinches de cama no se adhieren al cabello y no viven en el cuero cabelludo.

Las chinches de cama pueden trepar por el cabello, pero no para vivir allí. Son insectos muy rápidos y pueden trepar por cualquier superficie, incluido el cabello. Sin embargo, no viven en el cabello. Se esconden en lugares oscuros y cálidos, como colchones, muebles tapizados y grietas en las paredes.

No una morra con una chinche en el cabello mientras intentan cerrar polakas. 😭 pic.twitter.com/8NaAGR3XPI — Evangaylionn (@Evangaylionn) October 4, 2023

Si tienes chinches de cama, es posible que veas una o dos en tu cabello. Sin embargo, no se quedarán allí. Se irán tan pronto como encuentren un lugar mejor para esconderse.



Mito 2. Las chinches pueden volar

Realidad: Las chinches no tienen alas y no pueden volar. Sin embargo, son muy rápidas para su tamaño y pueden arrastrarse hasta un metro por minuto.



Las chinches no pueden volar, pero son tan rápidas que pueden alcanzarte en un abrir y cerrar de ojos.

Las chinches no tienen alas, pero eso no significa que no puedan llegar a ti.

Las chinches no vuelan, pero pueden ir a donde quieran.

Mito 3. Las chinches no pueden verse

Realidad: Las chinches son de muchos tamaños, desde el tamaño de un cabello hasta el de una semilla de manzana. Si te fijas bien, puedes verlas. Los huevos son más difíciles de ver, pero no imposibles de encontrar con las herramientas adecuadas.



Las chinches pueden ser muy pequeñas, pero eso no significa que no puedas verlas.

No son invisibles, solo tienes que saber dónde buscar.

Pueden pasar desapercibidas, pero no son imposibles de detectar.

Mito 4. Las chinches prefieren entornos de ciudad sucios y llenos de gente

Realidad: Las chinches no les importa si un lugar está limpio o sucio. Solo buscan un lugar cómodo para vivir y una fuente de alimento.

Las chinches no son quisquillosas. Pueden vivir donde sea, incluso en los lugares más limpios.

No son solo un problema de las ciudades. Pueden aparecer en cualquier lugar.

No discriminan. Pueden vivir en cualquier entorno, independientemente de su limpieza.

Mito 5. Las chinches transmiten enfermedades

Realidad: Las chinches no transmiten enfermedades como los mosquitos. Sin embargo, pueden causar problemas de salud como asma, alergias e irritaciones en la piel.

Las chinches no son portadoras de enfermedades, pero pueden causar problemas de salud.

No son peligrosas, pero sí pueden ser muy molestas.

No son una amenaza para tu vida.

Señales de que podrías tener chinches de cama

Picaduras en la piel, especialmente en las áreas expuestas, como el cuello, los hombros y las manos.

Manchas de sangre en la ropa de cama.

Huevos de chinches, que son pequeños y de color marrón rojizo.

Heces de chinches (pequeñas y negras).

Si crees que podrías tener chinches, es importante que contactes a un profesional de control de plagas para que te ayude a eliminarlas. Para prevenir puedes inspeccionar cuidadosamente la ropa de cama y la ropa antes de traerlas a casa, debes mantener tu casa limpia y evita dejar maletas y otros artículos personales en lugares donde puedan estar expuestos.