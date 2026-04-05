Por no querer pagarle el doble: Taxista retiene a turista en Playa del Carmen, Quintana Roo

Lo que se suponía era un trayecto tranquilo en Playa del Carmen, Quintana Roo, se volvió denuncia por parte de un turista que vivió una pelea que escaló con un taxista.

El pasado jueves 2 de abril, un chofer identificado como Óscar, quien operaba la unidad con número económico 445, fue señalado por retener a su pasajero contra su voluntad tras un desacuerdo por el costo del servicio contratado a través de una aplicación.

⚠️ ESCÁNDALO EN PLAYA DEL CARMEN



“Te voy a meter a la cárcel”: así amenazó un taxista del sindicato “Lázaro Cárdenas del Río” a un turista por una diferencia en la tarifa. El chofer ya fue separado de sus funciones mientras se investiga el caso pic.twitter.com/wluVK8Q2Mb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 5, 2026

Taxista intentó cobrarle de más a turista en Playa del Carmen

El problema comenzó por una diferencia de 100 pesos. El viaje originalmente se pactó en 100 pesos, pero al momento de pagar con un billete de 200, el taxista aseguró que no tenía cambio.

Lejos de buscar una solución, el conductor intentó imponer la tarifa de 200 pesos bajo el pretexto de supuestas comisiones de la terminal. Ante la negación por parte del turista, el chofer bloqueó las puertas y aceleró la unidad.

Taxista de Playa del Carmen retuvo a turista por 30 minutos

Sin permitirle descender, el taxista inició un recorrido por la ciudad que duró más de media hora. El afectado relató que el conductor manejó de forma temeraria, lanzando amenazas contra el turista.

"Te voy a meter a la cárcel", fue una de las frases con las que el chofer intentó intimidar al extranjero mientras lo mantenía cautivo dentro del vehículo en movimiento.

Turista tuvo que pagarle los 100 pesos más al taxista

Agotado por el miedo, el turista finalmente accedió a entregar los 200 pesos con tal de que le permitiera bajar del taxi.

El video de la discusión se viralizó en redes sociales, provocando una ola de críticas hacia el taxista.

Turista denuncia a taxista de Playa del Carmen por llevarlo contra su voluntad



Un integrante del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, dirigido por Luis Herrera, fue señalado por presuntamente privar de la libertad a un turista extranjero, al negarse a permitirle… pic.twitter.com/wbPkG6717W — José Díaz (@JJDiazMachuca) April 5, 2026

¿Qué dijo el sindicato "Lázaro Cárdenas del Río"?

A pesar de las acusaciones difundidas mediante videos viralizados en las redes sociales, que incluyen la privación de la libertad y el abuso por parte del taxista, el sindicato no se ha pronunciado oficialmente al respecto hasta el momento.

Ante esto, muchos de los que vieron el video exigen una sanción al chofer, pues el abuso de cobros suele ser una problemática en muchos estados del país y más en los que la presencia de turistas es alta.