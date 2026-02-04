Logo Inklusion Sitio accesible
VIDEO| ¡Se juegan la vida! Salvavidas de Acapulco rescatan a turistas que ignoraron las banderas rojas

¿No vieron las banderas rojas? Salvavidas de Acapulco se juegan la vida para rescatar a turistas que no respetan las recomendaciones en playas de Guerrero.

Salvavidas de Acapulco rescatan a turistas que ignoran recomendaciones en playas de Guerrero
Salvavidas de Acapulco rescatan a turistas que ignoran recomendaciones en playas de Guerrero|Especial
Estados

Escrito por:  Alejandra Gómez

Las playas de Acapulco vuelven a ser escenario de intensos rescates, donde los salvavidas ponen en riesgo su vida para poner a salvo a turistas que ignoran las recomendaciones y se adentran al mar pese a las advertencias. Los hechos fueron viralizados en redes sociales.

