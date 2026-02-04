VIDEO| ¡Se juegan la vida! Salvavidas de Acapulco rescatan a turistas que ignoraron las banderas rojas
¿No vieron las banderas rojas? Salvavidas de Acapulco se juegan la vida para rescatar a turistas que no respetan las recomendaciones en playas de Guerrero.
Las playas de Acapulco vuelven a ser escenario de intensos rescates, donde los salvavidas ponen en riesgo su vida para poner a salvo a turistas que ignoran las recomendaciones y se adentran al mar pese a las advertencias. Los hechos fueron viralizados en redes sociales.
😡❌ PERO NADA MÁS NO HACEN CASO ESTOS TURISTAS 🛟🆘— Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 2, 2026
Es así, como los #Salvavidas de #Acapulco, #Guerrero, se rifan el cuero para salvar a los turistas que no entienden las recomendaciones, ya que se les hace fácil y ya casi se van con san pedro.
Así las cosas en las costas… pic.twitter.com/6FPHKxftk2