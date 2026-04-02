Funcionaria de Hacienda habría dejado el cargo tras polémica por tomar el sol en Palacio Nacional

Florencia Melany Franco Fernández, funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), habría dejado su cargo en medio de la controversia generada por la difusión de imágenes que la muestran en Palacio Nacional.

La ahora exdirectora general de Coordinación se colocó en el centro de la conversación pública luego de que se viralizara una escena en la que aparece tomando el sol desde un balcón del recinto histórico, lo que detonó una ola de críticas en redes sociales.

Aunque la dependencia federal no ha emitido un comunicado oficial detallando los motivos de su salida, versiones periodísticas apuntan a que la decisión se habría tomado poco después de que el caso tomara relevancia mediática.

Según El Universal, la salida se concretó tras la difusión de las imágenes

De acuerdo con fuentes cercanas a la dependencia, citadas por el diario El Universal, la salida de Florencia Melany Franco Fernández se concretó este miércoles, luego de que las imágenes se difundieran ampliamente y provocaran reacciones negativas.

Las críticas se centraron en la conducta de la funcionaria dentro de un recinto oficial, lo que habría acelerado su separación del cargo, según las versiones consultadas por el medio.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la salida fue una renuncia voluntaria o una destitución, lo que mantiene abiertas diversas interpretaciones sobre el caso.

“Detector de Mentiras” admite error tras polémica por video en Palacio Nacional

El caso de la funcionaria captada en Palacio Nacional no solo derivó en su salida, sino que también exhibió fallas en los mecanismos oficiales de verificación del gobierno federal.

El programa “Detector de Mentiras”, vinculado a la estrategia de comunicación conocida como Infodemia, reconoció públicamente un error luego de haber asegurado que el video de la mujer asoleándose en un balcón del recinto era producto de Inteligencia Artificial (IA).