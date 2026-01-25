Detienen a hombre por trata de personas; tenía a un menor encadenado en Jalisco

¡Lo detienen! Lo que parecía un recorrido de vigilancia rutinario terminó por destapar un caso de extrema violencia y presunta trata de personas en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco . Un adolescente de 15 años fue rescatado luego de permanecer privado de la libertad durante varios días, encadenado y con visibles signos de violencia al interior de un inmueble.

Menor secuestrado pedía ayuda; detienen a su presunto agresor

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado , los hechos ocurrieron el pasado 20 de enero, cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban labores de vigilancia en calles del municipio.

Durante el recorrido, los agentes observaron a un masculino en actitud sospechosa, ubicado cerca de una ventana rota y sosteniendo un tubo.

Al aproximarse e identificarse como autoridad, los uniformados escucharon gritos de auxilio provenientes del interior del inmueble.

En ese momento, el sujeto que se encontraba afuera intentó ingresar de manera apresurada a la finca, acción que alertó aún más a los elementos, quienes además se percataron de que presuntamente portaba un arma de fuego fajada a la cintura.

Ante la situación de urgencia, los agentes ingresaron al domicilio, donde localizaron a un adolescente de 15 años esposado y golpeado. El menor señaló directamente al detenido como la persona que presuntamente lo mantenía cautivo desde el pasado 12 de enero.

Detienen a Winder Alejandro "N" por delitos de trata de personas

Tras el hallazgo, se solicitó mando y conducción al Ministerio Público de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas , instancia que integró la carpeta de investigación correspondiente.

Al imputado se le atribuyen los delitos de trata de personas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y portación de arma de fuego sin licencia.

Además, luego del aseguramiento de diversos indicios dentro del inmueble, la Fiscalía judicializó también las carpetas por posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como de la Armada y Fuerza Aérea.

En audiencia, y tras calificarse como legal su detención, Winder Alejandro “N” fue imputado por los delitos señalados. La continuación de la audiencia de vinculación a proceso quedó programada para el próximo 28 de enero.

La Fiscalía del Estado informó que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer plenamente los hechos, deslindar responsabilidades y garantizar que quien resulte responsable enfrente la sanción correspondiente.

