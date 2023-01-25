Un estudio publicado por el Centro Nacional de Evaluaciones de Amenazas del Servicio Secreto de Estados Unidos (NTAC, por sus siglas en inglés) determinó por qué algunas personas cometen tiroteos masivos.

Según los datos del estudio, las personas que cometen tiroteos sufrieron algún revés importante en su vida durante el último año antes del ataque.

“Los atacantes experimentaron algún episodio estresante importante durante el año anterior al ataque (incluidos problemas financieros, familiares y de salud), y que la mitad de los atacantes estaban motivados, al menos parcialmente, por algún conflicto, ya sea por un problema en el lugar del trabajo, por errores personales o por asuntos domésticos”, se lee en la investigación.

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Las opiniones extremas o basadas en el odio contra mujeres, grupos raciales, religiosos y políticos también fueron motivos para cometer un tiroteo.

“Se descubrió que casi la mitad de los atacantes tenían antecedentes de violencia doméstica, comportamientos misóginos o ambos”, dice el informe.

Para llegar a esta conclusión, los expertos analizaron 173 tiroteos ocurridos entre 2016 y 2022, en lugares públicos y donde perdieron la vida tres o más personas derivado del ataque.

Violencia, una constante en tiroteos

Además, el 41 por ciento de los atacantes estuvieron involucrados en incidentes de violencia doméstica previo al tiroteo.

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El estudio también reveló que el 75 por ciento de los tiroteos se realizaron con armas de fuego que se adquirieron de forma legal y solo el 25 por ciento utilizó un arma ilegal obtenida por robo, testaferros o vendedores privados.

Aunque el estudio resaltó que no existe un perfil demográfico sobre las personas que cometen tiroteos, se sabe que el 57 por ciento de los atacantes eran blancos y el 34 por ciento negros.

Finalmente, indicó que los patrones de violencia sí son notablemente similares entre todas las personas que cometieron los tiroteos analizados.

"La mejor práctica que defendemos, de hecho, en muchas de nuestras capacitaciones, es la de la evaluación multidisciplinaria sobre amenazas de comportamiento”, concluyó.