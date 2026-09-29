Oficial: La forma de obtener tu fe de bautismo actualizada en la Basílica de Guadalupe de la CDMX

¿Estás a punto de tener una boda o una confirmación y necesitas una fe de bautismo actualizada? Si te bautizaron en la Basílica de Guadalupe, existe una oficina especial para la búsqueda de actas de bautismo.

No obstante, este servicio es sólo para quienes hayan sido bautizados y cuyo registro esté en la parroquia de Santa María de Guadalupe Capuchinas.

La Basílica señala que, para solicitar la actualización del documento, es necesario presentar el acta de bautizo original o una copia. Además, la persona interesada debe proporcionar información relacionada con el trámite para el que necesita la fe de bautismo, especialmente cuando se trata de un matrimonio.

¿Cuáles son los requisitos para actualizar la fe de bautismo?

El primer paso consiste en acudir a la Ventanilla 1, destinada a la actualización de actas. La Basílica solicita presentar el acta de bautizo original o una copia legible del documento.

Para el caso de un trámite matrimonial, también se debe llenar una solicitud con los siguientes datos:



Nombre completo de la persona bautizada.

Nombre completo de la persona con quien contraerá matrimonio.

Nombre de la parroquia donde se realiza el permiso matrimonial.

Dirección de la parroquia que solicita el documento actualizado.

Fecha del matrimonio.

La oficina recibe documentos de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas. Después de entregar el acta y completar la solicitud, el personal de la ventanilla dará instrucciones correspondientes para la entrega de la fe de bautismo actualizada.

¿Qué hacer si no tienes el acta de bautizo original?

Si no cuentas con el acta de bautizo, la Basílica también ofrece un servicio de búsqueda de actas de bautismo y matrimonio. Para solicitarlo, debes tener la certeza de que recibiste el sacramento en la parroquia de Santa María de Guadalupe Capuchinas.

En la Ventanilla 2, la persona interesada debe llenar una solicitud con los datos que permitan localizar el registro. Entre la información solicitada se encuentra el nombre completo del bautizado, la fecha del bautizo con mes y año y los nombres completos de los padres y padrinos.

Cuando la búsqueda se relaciona con un matrimonio, también se deben incluir los nombres de la persona bautizada y de su futura pareja, así como el nombre y la dirección de la parroquia donde se realiza el trámite. La recepción de documentos para estas búsquedas también ocurre de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas.

Vigencia, teléfono y contacto oficial de la oficina de trámites en la Basílica de Guadalupe

La Basílica de Guadalupe informa que el acta actualizada tiene una vigencia de seis meses. Si la persona no utiliza el documento dentro de ese periodo, tendrá que solicitarlo de nuevo.

En el caso de las búsquedas, el tiempo de entrega depende de la dificultad para localizar el registro. El personal proporciona las indicaciones correspondientes después de recibir la solicitud y revisar la información disponible.

Para pedir detalles sobre el trámite, la oficina de la Basílica publica el teléfono 55 55 77 38 44 y el correo electrónico oficina@parroquiadecapuchinas.org.mx.

