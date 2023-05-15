Ricardo Mejía, candidato en Coahuila, se autodenomina como “El Tigre"; te explicamos por qué

Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, candidato a gobernador de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), para las próximas elecciones 2023, ha dejado mucho de qué hablar desde inicios de su campaña política, no solo por su propuesta a favor de una nueva época de desarrollo y seguridad en el estado, sino también por su insistencia en querer ser reconocido como “El Tigre”.

Y es que desde el arranque de su campaña, el exsubsecretario de Seguridad Pública Federal, y ahora abanderado del Partido del Trabajo, se ha mostrado seguro de portar el sobrenombre durante su campaña por la gubernatura de Coahuila en las elecciones 2023: este es el contexto político de su origen.

¿Cuál es la trayectoria de Ricardo Mejía?

Originario de Torreón, Coahuila, el político y candidato Ricardo Mejía, comenzó a sonar dentro del escenario político desde 1999, cuando de la mano del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue postulado como precandidato a Gobernador de Coahuila pero sin éxito. Posteriormente, a inicios del 2006, logró ser coordinador de las Redes Ciudadanas de apoyo del ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así como Subsecretario del Trabajo y Coordinador del Gobierno legítimo en Coahuila.

Con la llegada del gobierno de la cuarta transformación (4T), sirviendo como gran compañero de lucha, Mejía trabajó de la mano con López Obrador para ser representante ante el INE en el 2012 e impugnar la elección presidencial, tiempo después consiguió tener el cargo de Diputado Federal por Movimiento Ciudadano (MC) en el mismo año. Posteriormente, a partir del triunfo presidencial, Mejía se colocó como miembro dentro del gobierno del presidente y finalmente, como Subsecretario de Seguridad Pública Federal, cargo que ocupó hasta enero de 2023.

¿Por qué renunció Ricardo Mejía a Morena rumbo a las elecciones 2023?

La tensión dentro del allegado de AMLO comenzó a surgir cuando Morena dio a conocer a principios del año pasado que el Senador Armando Guadiana Tijerina sería el próximo candidato para la gubernatura del estado de Coahuila representando al partido guinda. Y es que por medio de una conferencia de prensa, Mario Delgado, presidente nacional de Morena, reveló en ese entonces los resultados de tres encuestas distintas realizadas para conocer quién de los candidatos tenía la preferencia de los coahuilenses en la intención del voto.

Cabe señalar que dentro de los aspirantes señalados de la entonces encuesta, participaba Armando Guadiana, el diputado Luis Fernando Salazar, el delegado de los programas sociales del Gobierno Federal, Reyes Flores Hurtado y por supuesto, el entonces Subsecretario de Seguridad y Protección Civil, Ricardo Mejía Berdeja. El resultado de la encuesta no fue del agrado del ahora candidato, por lo que decidió salirse de partido guinda para integrarse al PT y contender contra Armando Guadiana, Manolo Jiménez y Lenin Pérez para la gobernatura de Coahuila en las elecciones 2023. Por lo anterior, el 13 de enero del presente año, fue como se confirmó la salida del subsecretario Mejía a través de un tweet donde agradecía y reconocía la labor de servir en el gobierno de la 4T junto a AMLO.

Hace unos momentos presente mi renuncia al cargo de Subsecretario de Seguridad Pública del @GobiernoMX, agradeciendo al líder Presidente @lopezobrador_ la enorme oportunidad de servir en el gobierno patriótico e histórico que encabeza. ¡Viva la #4T y Andrés Manuel López Obrador! — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) January 13, 2023

En este contexto, días después entre reproches, el presidente AMLO reaccionó ante la abrupta decisión del exsubsecretario, pues afirmó "no le había dado ni el adiós". Dicho acontecimiento generó polémica, pues momentos después de la mañanera, Ricardo Mejía se pronunció y mencionó que AMLO parecía contradecirse en su mañanera del 15 de diciembre, y recalcó no haberse despedido, ya que comparte la misma lucha en contra de la corrupción y el proyecto a favor de la 4T.

Origen del apodo "El Tigre" que usa Ricardo Mejía

"A ver quien va a amarrar al tigre. El que suelte el tigre, que lo amarre", esas fueron las palabras del entonces apenas candidato a la presidencia AMLO, quien dentro del marco de la Convención Bancaria de Acapulco en el 2018 señaló que no iba a aceptar fraude electoral, esto después de haberle preguntado si iba a respetar los resultados de la elección. Sin embargo, después de haber sido cuestionado sobre a quién se refería con soltar al tigre, el político tabasqueño refirió que quienes son los encargados de las elecciones y al gobierno federal debían comprometerse a no promover un fraude electoral.

Lo anterior, podría ser asemejado con el actuar de los últimos meses del candidato Ricardo Mejía, quien ha asegurado Mario Delgado había manipulado los resultados de las encuestas para escoger el candidato a la gubernatura. Y es que a lo largo de su campaña electoral, se le ha visto muy entusiasmado y seguro de relacionarse con dicho sobrenombre, acompañado de cánticos y propaganda, el coahuilense asegura que "ha despertado el tigre" y que tiene al pueblo listo para ir contra de los corruptos en las próximas elecciones del 2023.