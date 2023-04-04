Esta es la trayectoria de Ricardo Mejía Berdeja, candidato a la gubernatura de Coahuila para elecciones 2023

Ricardo Mejía Berdeja es uno de los candidatos a la gubernatura de Coahuila en las elecciones 2023 del próximo 4 de junio, donde competirá contra otros tres aspirantes. Es por eso que es relevante saber quién es y su trayectoria.

Ricardo Mejía Berdeja es candidato por el Partido del Trabajo (PT); cabe recordar que fue el pasado domingo 2 de abril cuando iniciaron las campañas de las elecciones 2023 en Coahuila y Estado de México (Edomex), por lo que es crucial saber los perfiles de los candidatos a la gubernatura.

Esta es la trayectoria de Ricardo Mejía Berdeja

|Twitter @Polemista4T

¿Quién es Ricardo Mejía Berdeja?

En 1999 Ricardo Mejía Berdeja fue precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a gobernador. En 2006 fue coordinador de las Redes Ciudadanas de apoyo al actual Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y fue también subsecretario del Trabajo y Coordinador del Gobierno legítimo en Coahuila.

En 2012, fue diputado federal por el Movimiento Ciudadano (MC). En 2018 fue miembro del Gobierno de AMLO al ser jefe de Oficina del Secretariado de Seguridad. En junio de 2019 fue subsecretario de Seguridad Pública Federal.

El candidato por el PT es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cursó los diplomados en Política Gubernamental por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y diplomado en Análisis Político Estratégico por la Universidad Iberoamericana en Coordinación con la Universidad Complutense de Madrid.

¡Arrancan las campañas en #Coahuila!



Será una de las dos entidades que elegirán nuevo gobernador en las #Elecciones2023



¿Quiénes son los candidatos?🧐



👉 https://t.co/Cz6MJlF1FI pic.twitter.com/lCjqvGPLet — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 4, 2023

¿Dónde nació Ricardo Mejía Berdeja?

Nacido el 26 de junio de 1968, en Torreón, Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja tiene actualmente 55 años. Comenzó su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), siendo diputado local de 1994 a 1996.

Cabe destacar que aspiraba a ser el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) pero las encuestas internas no le favorecieron, por lo que quedó electo Armando Guadiana.

¿Cuáles son las prioridades de Ricardo Mejía Berdeja en Coahuila?

Durante su primer mitin como candidato en Torreón, Ricardo Mejía Berdeja destacó que una de sus prioridades para Coahuila será apoyar al campo y la creación de un Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Asimismo, protegerá el agua de Coahuila e impedirá la acumulación de derechos de agua en manos de unos pocos.