Aranceles de hasta el 100%: Trump anuncia nuevo impuesto contra la importación de drones

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una proclamación que impone aranceles de hasta el 100% a drones que sean considerados por las autoridades como especialmente sensibles para fines de seguridad nacional.

La medida fue anunciada a través de la página oficial de la Casa Blanca, donde se asegura que, además de atacar a una creciente amenaza al país, se fortalecerá “la industria y la cadena de suministro de drones de Estados Unidos”.

¿Qué drones tendrán aranceles al ser importados por Estados Unidos?

En el mismo comunicado, se menciona el porcentaje de aranceles:



100% para drones con un peso máximo de despegue superior a 25 kilogramos y drones con capacidad de imagen térmica.

para drones con un peso máximo de despegue y drones con capacidad de imagen térmica. 25% para drones de menor tamaño y que carecen de ciertas capacidades que afectan particularmente a la seguridad nacional, así como a otros componentes de drones.

para drones de menor tamaño y que carecen de ciertas capacidades que afectan particularmente a la seguridad nacional, así como a otros componentes de drones. 15% para drones y componentes procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, la República de Corea, Suiza y Taiwán

para drones y componentes procedentes de la 10% para drones procedentes del Reino Unido, siempre que prácticamente todo el hardware, el software y la tecnología tengan su origen en estos países y en los Estados Unidos.

#IMPORTANTE | 🇺🇸Donald Trump (@POTUS) firmó una proclamación que impone aranceles de hasta 100% a drones considerados sensibles para la seguridad nacional.



La medida entrará en vigor en 21 días y busca frenar importaciones con capacidades estratégicas.



Más detalles:… pic.twitter.com/z27JhwNMMn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 13, 2026

¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos aranceles contra los drones?

Los nuevos aranceles que Estados Unidos le impondrá a la importación de drones que consideran como peligrosos entrarán en vigor en 21 días, es decir, el jueves 3 de septiembre de 2026.

Mientras que los artefactos voladores que no son especialmente sensibles para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses iniciarán a partir del 9 de febrero de 2027.

¿Por qué Estados Unidos le pondrá aranceles a los drones?

En la hoja informativa se enlistan una serie de razones que llevaron al gobierno de Estados Unidos a aplicar esta medida.