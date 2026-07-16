El Niño extremo podría impactar en la economía global ante el cambio climatico

El fenómeno de El Niño podría tener consecuencias más graves de lo habitual si se presenta con gran intensidad en un contexto de calentamiento global, afectando la economía global.

Afectaciones económicas causadas por El Niño

Especialistas señalan que este escenario no solo incrementaría el riesgo de eventos meteorológicos extremos, sino que también podría afectar el crecimiento económico de diversos países debido a las pérdidas ocasionadas por desastres naturales, interrupciones en el suministro de alimentos y otros impactos que aún generan incertidumbre.

Estudios han demostrado que los episodios intensos de El Niño pueden reducir el crecimiento económico de los países debido a las pérdidas generadas por desastres, las interrupciones en el suministro de alimentos y otros efectos.

Además, queda esperar los efectos de este Súper El Niño, ya que el fenómeno se produce en un momento en que el planeta ya registra temperaturas muy superiores a la media provocado por el calentamiento global provocado por la contaminación de combustibles fósiles.

Esto plantea preguntas sobre cómo la situación podría intensificar los fenómenos meteorológicos extremos asociados a El Niño.

¿Cuáles son los sectores que se pueden ver afectados el el fenómeno El Niño?

El fenómeno de El Niño puede dejar afectaciones severas en la economía de diferentes maneras, especialmente cuado es intenso como el que se espera este 2026- 2027.

Una de ellas son las pérdidas en la agricultura. Las sequías o las lluvias exceivas pueden daños los cultivos como el maiz, arroz, trigo, café o frutas, reduciendo la producción y elevando los precios de los alimentos.

Daños a la infraestructura, como inundaciones, deslaves, y tormentas pueden destruir carreteras, puentes, viviendas, puertos y redes eléctricas, lo que obliga a destinar grandes recursos a la reconstrucción.

Los daños a las carreteras, puertos o zonas de producción dificultan el transporte de productos provocando escasez y aumentos de precios.

La pesca también se puede ver afectada por el calentamiento de las aguas del océano que altera los ecosistemas marinos y reduce la disponibilidad de especies comerciales, afectando los ingresos de los pescadores y la industria.

Fenómenos como inundaciones, incendios forestales o ciclones pueden reducir la llegada de visitantes y afectar hoteles, restaurantes y comercios.

La suma de estos factores puede reducir el crecimiento económico de un país e incluso afectar la economía mundial. En el caso de Súper El Niño, existe mayor riesgo porque ocurriría en un planeta ya calentado por el cambio climático.