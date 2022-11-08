¿Por qué Estados Unidos realiza sus elecciones en martes?

Generalmente las jornadas de elecciones en la mayoría de los países se realizan en domingo por ser un día de descanso para los trabajadores, con la intención de que tengan tiempo para ir votar; sin embargo, en Estados Unidos no ocurre eso, ahí los comicios se organizan en martes y aquí te contamos por qué.

En Estados Unidos, las elecciones se realizan siempre en martes, pero no un día cualquiera; las jornada electoral se debe llevar a cabo el primer martes después del primer lunes de noviembre.

Por ello las elecciones intermedias de Estados Unidos 2022 se realizaron este 8 de noviembre, donde se eligirán 435 escaños a la Cámara de representantes, 34 de los 100 senadores, 36 estados elegirán a su nuevo gobernador y se votará por varios alcaldes y otros puestos locales.

¿Por qué Estados Unidos vota los martes?

De acuerdo con la página Why Tuesday?, Estados Unidos vota los martes debido a una ley de 1845. En ese año, los estadunidenses viajaban a caballo, por lo que les tomaban un día o más llegar a la sede del condado para votar y otro más para volver.

Además, por cuestiones religiosas no podían viajar en sabbath, ya que los domingos eran utilizados para ir a la iglesia, así que ese día quedó descartado.

Los miércoles eran utilizados para ir a los mercados, así que el único día que podían realizarse las elecciones en Estados Unidos era el martes.

Sin embargo, en la actualidad ya no hay razones para que la votación siga realizándose en martes, por lo que algunas organizaciones buscan cambiar el día bajo el argumento de que muchos trabajadores no pueden acudir a las urnas en un día laboral.

Lo que se traduce en que Estados Unidos es uno de los países con la participación electoral más baja. El país norteamericano ocupa el puesto 138 de 172 países en participación electoral.