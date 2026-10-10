Lo que esconde el diseño de la nueva Basílica de Guadalupe, la iglesia monumental que resiste los terremotos de CDMX

A primera vista, la estructura de la Basílica de Guadalupe desafía por completo los moldes tradicionales de los templos católicos. Lejos de las clásicas naves alargadas y las imponentes columnas de piedra que dominan el arte sacro histórico, este recinto destaca por su planta circular y su impresionante techo en forma de carpa o tienda de campaña. Pero, ¿cuál es la razón detrás de este diseño tan revolucionario y vanguardista?

La explicación detrás del diseño de la Basílica de Guadalupe

Además de su carga espiritual, la forma circular y el techo colgante de la Basílica responden a complejos retos de ingeniería. El edificio fue diseñado para soportar sismos y asentamientos diferenciales en el subsuelo fangoso de la Ciudad de México, utilizando un sistema estructural ligero que cuelga de un mástil central.

GALERÍA | Aproximadamente 15 mil peregrinos de la Diócesis de Irapuato llegaron a la Basílica de Guadalupe con motivo de su visita anual. S.E. Mons. Enrique Díaz Díaz, Obispo de la Diócesis, y sus feligreses fueron recibidos por el M. Iltre. Cango. Víctor Torres Rivera. https://t.co/pwAePgw5RW — Basílica Guadalupe (@INBGuadalupe) October 8, 2026

Así, este santuario no solo es un prodigio de la arquitectura moderna latinoamericana, sino un espacio ideado para acoger, proteger y conectar visualmente a millones de almas en un abrazo circular de fe e historia.

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¿Quién mandó a construir la Basílica de Guadalupe?

El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, junto a un equipo de especialistas, concibió una planta circular con una intención muy clara: la universalidad y la cercanía.

Al no existir columnas intermedias ni obstáculos visuales en su interior, los más de diez mil fieles que caben simultáneamente en el recinto pueden observar la tilma de San Juan Diego desde cualquier ángulo de la asamblea.

Sabías que... En la Basílica de Guadalupe los músicos están "escondidos" a la vista de todos por una razón arquitectónica secreta a diferencia de otras iglesias, donde el organista toca alto o dando la espalda al altar, aquí los arquitectos hicieron algo revolucionario. https://t.co/75oMN3NhJ9 — Basílica Guadalupe (@INBGuadalupe) October 7, 2026

Esta distribución simboliza la idea de que todos los creyentes participan en igualdad de condiciones en torno al altar, emulando la antigua "tienda del encuentro" donde el pueblo de Israel se reunía con Dios durante su recorrido por el desierto.

