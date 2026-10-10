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Lo que esconde el diseño de la nueva Basílica de Guadalupe, la iglesia monumental que resiste los terremotos de CDMX

Su estructura redonda y sin columnas rinde tributo a la tienda del encuentro bíblica y busca que todos los fieles contemplen la imagen sagrada.

Basílica de Guadalupe
Los motivos y los complejos retos de ingeniería que dieron forma al santuario mariano más visitado de todo el mundo.|Desde la Fe

Escrito por: Ollinka Méndez

A primera vista, la estructura de la Basílica de Guadalupe desafía por completo los moldes tradicionales de los templos católicos. Lejos de las clásicas naves alargadas y las imponentes columnas de piedra que dominan el arte sacro histórico, este recinto destaca por su planta circular y su impresionante techo en forma de carpa o tienda de campaña. Pero, ¿cuál es la razón detrás de este diseño tan revolucionario y vanguardista?

La explicación detrás del diseño de la Basílica de Guadalupe

Además de su carga espiritual, la forma circular y el techo colgante de la Basílica responden a complejos retos de ingeniería. El edificio fue diseñado para soportar sismos y asentamientos diferenciales en el subsuelo fangoso de la Ciudad de México, utilizando un sistema estructural ligero que cuelga de un mástil central.

Así, este santuario no solo es un prodigio de la arquitectura moderna latinoamericana, sino un espacio ideado para acoger, proteger y conectar visualmente a millones de almas en un abrazo circular de fe e historia.

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¿Quién mandó a construir la Basílica de Guadalupe?

El arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, junto a un equipo de especialistas, concibió una planta circular con una intención muy clara: la universalidad y la cercanía.

Al no existir columnas intermedias ni obstáculos visuales en su interior, los más de diez mil fieles que caben simultáneamente en el recinto pueden observar la tilma de San Juan Diego desde cualquier ángulo de la asamblea.

Esta distribución simboliza la idea de que todos los creyentes participan en igualdad de condiciones en torno al altar, emulando la antigua "tienda del encuentro" donde el pueblo de Israel se reunía con Dios durante su recorrido por el desierto.

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