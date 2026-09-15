Entre más superficial, más destructor: Por qué la profundidad de un sismo multiplica la violencia del temblor en la superficie

La profundidad a la que ocurre un sismo no es un simple dato técnico, sino el factor determinante que define si un temblor queda en un susto o se convierte en una tragedia. La ciencia explica por qué algunos movimientos sacuden con una violencia brutal mientras otros apenas se perciben.

¿A qué profundidad ocurren los terremotos y cómo influye?

Cuando la tierra se mueve bajo nuestros pies, pocas personas se detienen a pensar en el lugar exacto donde se originó el golpe a kilómetros de distancia. Los sismos ocurren en un rango muy amplio de profundidad dentro de la corteza y el interior de la Tierra, dividiéndose comúnmente en superficiales, intermedios y profundos.

Esta distancia vertical lo cambia absolutamente todo, ya que funciona como un filtro natural de la energía: mientras más profundo se origina el movimiento telúrico, mayor es el camino que las ondas sísmicas deben recorrer para llegar hasta la superficie, lo que provoca que pierdan fuerza en el trayecto.

Por el contrario, cuando la ruptura ocurre muy cerca de la superficie, la energía liberada no tiene que viajar tanto y golpea de manera directa y violenta las estructuras humanas. Es por esta razón que la profundidad se convierte en el factor determinante para entender la magnitud de los estragos, dictando qué tan fuerte sentiremos el sacudimiento en las calles de la ciudad.

¿Qué es más peligroso: un temblor superficial o uno profundo?

Sin lugar a dudas, un temblor superficial es mucho más peligroso y destructivo que uno profundo. Aunque dos terremotos registren exactamente la misma magnitud en las escalas de medición, el que ocurre a pocos kilómetros de profundidad concentra toda su energía en un área geográfica mucho más reducida, sacudiendo el suelo con una violencia brutal que toma por sorpresa a las comunidades cercanas.

Los sismos profundos, en cambio, suelen sentirse en zonas muy extensas debido a la dispersión de las ondas, pero al haber viajado tanto desde las entrañas del planeta, su fuerza destructiva en la superficie suele debilitarse considerablemente. La cercanía con el epicentro superficial es la que transforma un simple susto en una verdadera emergencia urbana.

¿Dónde se siente con mayor fuerza el sismo?

La regla general del movimiento de la tierra es implacable: el lugar donde se siente con mayor fuerza un sismo es justo en la superficie, en el punto ubicado directamente sobre el origen de la ruptura, conocido como epicentro. A medida que nos alejamos de ese punto cero, las ondas sísmicas van perdiendo intensidad.

Sin embargo, el tipo de suelo juega un papel secundario pero igual de traicionero. Ciudades construidas sobre antiguos lagos o terrenos fangosos amplifican las ondas sísmicas superficiales, haciendo que el impacto se sienta con una violencia multiplicada, incluso a una distancia considerable de donde la tierra comenzó a fracturarse.

