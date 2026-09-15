¿Por qué no deja de temblar en Colombia? Así explica el Servicio Geológico Colombiano la actividad que mantiene en alerta a la región

La persistencia de los sismos en Colombia abren de nuevo la herida por los temblores ocurridos el 10 de agosto pasado donde miles fueron afectados; pues hace tan solo poco más de un mes, el país no deja de temblar. Los movimientos telúricos que continúan sacudiendo al occidente de ese país tiene una explicación técnica directa.

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 registrado en agosto en San José del Palmar (Chocó), la Red Sismológica Nacional detectó que la liberación de energía no cesó con las tradicionales réplicas, sino que derivó en un fenómeno constante conocido como enjambre sísmico.

La diferencia entre réplicas y enjambre

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la clave para entender por qué la tierra sigue temblando radica en la forma en que se comportan estos eventos:

No hay un sismo principal: A diferencia de una secuencia de réplicas, donde ocurre un temblor grande y los siguientes disminuyen de intensidad de forma progresiva, en un enjambre se registran múltiples sismos constantes con magnitudes similares, mayores o menores, sin seguir un patrón descendente único, así .

Traslado a la placa superior: Desde el SGC se ha detallado que gran parte de esta actividad continuada ocurre porque la perturbación inicial transfirió energía y se desplazó hacia las rocas de la placa superior, manteniendo la zona activa por semanas.

Epicentros concentrados: Municipios del Chocó como Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan han concentrado cientos de estos eventos a profundidades medias, lo que explica por qué los temblores se siguen sintiendo con fuerza en varios departamentos.

Los expertos han señalado que la ocurrencia de esta cadena de sismos no permite predecir con exactitud cuándo terminará la actividad. Mientras las instituciones continúan con el monitoreo permanente de la Red Sismológica para evaluar el comportamiento de la falla, la recomendación para la ciudadanía en las zonas de influencia es mantener la calma y estar atentos exclusivamente a los canales oficiales de gestión del riesgo, dado que la región sigue experimentando una dinámica geológica intensa.

