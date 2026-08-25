¿Por qué los sismos ya no se miden en la escala Richter?

En los últimos meses, varios sismos han azotado el mundo, dejando alarmantes cifras de víctimas mortales y damnificados, los cuales no se miden en la famosa escala Richter que durante muchos años fue la referencia para conocer la energía total liberada en un movimiento telúrico.

Originalmente fue creada para medir sismos relativamente débiles, con magnitudes entre 2.0 y 6.9.

¿Qué es la escala Richter y para qué sirve?

La escala Richter es una herramienta creada en 1935 por Charles Richter con el propósito de medir la magnitud de los sismos a través de una medida matemática.

La escala de Richter es logarítmica, por lo que cada incremento representa un aumento exponencial en la magnitud de un terremoto. Por ejemplo, un sismo de magnitud 6 libera aproximadamente un millón de veces más energía que uno de magnitud 3, y no simplemente el doble, como ocurriría en una escala lineal.

¿Por qué dejó de usarse la escala Richter en los sismos?

La escala Richter dejó de usarse porque sólo es precisa para terremotos de entre 2.0 y 6.9 de magnitud, con epicentro a profundidades específicas.

¿Desde cuándo se dejó de usar la escala Richter en México?

La escala Richter ya no se usa en México desde 1986, así lo explicó Xyoli Pérez Campos, quien fue jefa del Servicio Sismológico Nacional (SSN), en una entrevista recuperada por Fundación UNAM.

“Incluso en el país tenemos diversas ecuaciones para calcular la magnitud dependiendo de la zona, y esa es la diferencia, pero todas están calibradas con la escala original Richter para que podamos comparar los sismos en el tiempo”, señaló.

¿Con qué escala se miden ahora los sismos?

A pesar de que existen múltiples herramientas para medir la intensidad de un sismo, normalmente se mide en magnitud de momento, la cual fue desarrollada en 1979 Thomas Hanks y Hiroo Kanamori y que no tiene restricciones de profundidad, por lo que permite comparar el impacto con las zonas que están alejadas del epicentro.

¿Qué diferencia hay entre una escala Richter y la escala de magnitud del momento?

La escala Richter mide la amplitud de las ondas sísmicas registradas en un sismógrafo, mientras que la escala de magnitud de momento mide la energía total liberada.