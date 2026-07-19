Temblor hoy en México en vivo: Reportan sismo preliminar de 4.6 en Mapastepec, Chiapas

¿Se te movió el piso? Sigue el minuto a minuto de todo temblor sucedido en México con mangitud, epicentro, reporte de autoridades y todo lo que debes saber de los movimientos telúricos.

En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO.

¿En qué casos se activa la alerta sísmica en México?

La alerta sísmica se activa en automático solo cuando los sensores detectan que un sismo viene lo suficientemente fuerte como para causar daños en la ciudad.

El sistema calcula esto combinando el tamaño del temblor y qué tan lejos ocurre: si es un sismo moderado pero muy cerca, o si es un terremoto gigantesco aunque venga desde la costa a cientos de kilómetros, la alarma se dispara para darnos tiempo de salir.

En cambio, si el temblor es muy débil o si se origina justo debajo de nosotros, la alerta no va a sonar porque no representa un peligro mayor o porque simplemente no hay margen de tiempo para avisar antes de que empiece la sacudida.