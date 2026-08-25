No paran los sismos en el Cinturón de Fuego: Alertan por más de 180 temblores con magnitud de 4.5 en solo una semana

En tan solo una semana, el Cinturón de Fuego del Pacífico se ha enfrentado a una racha de intensos movimientos telúricos, registrando más de 180 sismos con magnitudes superiores de 4, lo que mantiene en alerta a las comunidades a lo largo de esta franja.

El Cinturón de Fuego, también conocida como Anillo de Fuego, es la zona con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

¿Qué está pasando en el Cinturón de Fuego? Más de 180 temblores

Inusual actividad sísmica enciende las alertas a nivel mundial. En los últimos siete días, el Cinturón de Fuego ha registrado alrededor de 187 terremotos con magnitud de 4.5 o superior escala de Richter a lo largo de este borde oceánico.

La actividad símica en esta zona ha reavivado la atención internacional sobre las fallas geológicas clave como al de San Andrés en Norteamérica, la cual es constantemente vigilada por la comunidad científica.

Entre los sismos que más destacan son el terremoto en Perú de 7.2, el movimiento telúrico en Japón de 5.9, así como los dos temblores en Costa Rica de 5.4 y 4.8 de magnitud.

SEISMIC SURGE ‼️: The Ring of Fire has been rattling over the past seven days, with at least 187 earthquakes impacting the region. The Ring of Fire is the most seismically and volcanically active zone in the world.#seismic #earthquake #ringoffire #volcano pic.twitter.com/ucNoY028iz — FOX Weather (@foxweather) August 23, 2026

¿Por qué está temblando tanto en el Cinturón de Fuego?

El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra la mayor actividad sísmica del planeta debido al choque y hundimiento constante de varias placas tectónicas, un proceso que acumula tensión y la libera en movimiento telúricos.

Aunque hoy en día parece que hay más temblores, los científicos explican que el número de fuertes sismos se mantiene dentro de los niveles normales de la Tierra.

¿Qué países forman parte del Cinturón de Fuego?

El Anillo de Fuego incluye más de 40 países de América, Asia y Oceanía, ubicados en las costas del océano Pacífico; te compartimos las regiones que forman parte de una de las zonas con mayor actividad sísmica:



AMÉRICA:



Canadá

Estados Unidos

México

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Chile

Argentina

ASIA:



Rusia

Japón

Taiwán

Filipinas

Indonesia

Malasia

OCEANÍA:



Papúa Nueva guinea

Nueva Zelanda

Esta zona tiene una longitud de alrededor de 40 mil kilómetros y concentra el 90 % de la actividad sísmica y volcánica mundial debido al movimiento de las placas tectónicas.