¿Por qué docenas de migrantes llegan a la isla Martha’s Vineyard?

Martha's Vineyard es una isla en el estado de Massachussets conocida como un lugar de retiro de verano para los estadunidenses adinerados, pero ahora, docenas de migrantes sin papeles, han sido enviados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pero ¿Por qué?.

Durante años, la isla de Martha's Vineyard al sur de las costas del Estado de Massachussets, ha sido reconocida como un puerto ballenero que ha "encantado" a sus visitantes debido a que cuenta con "playas prístinas, prados hermosos, bosques y paisajes", según se informa en su página web. Es también conocida como un lugar de retiro de expresidentes, ricos y famosos. A este exclusivo lugar, solo se puede llegar a través de ferris o en avión.

Recientemente, la isla Martha's Vineyard se ha convertido en "noticia" debido a que en días recientes, a la isla ubicada a unos seis kilómetros de distancia desde Cape Cod, han llegado docenas de migrantes que han sido enviados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien ha señalado que el lugar es un "destino santuario", es decir, que no persigue a migrantes que tienen estatus ilegal en Estados Unidos.

En un comunicado de la oficina del gobernador DeSantis se puede leer: "Florida puede confirmar que los dos aviones con inmigrantes indocumentados que llegaron hoy a Martha's Vineyard eran parte del programa de reubicación del estado para transportar inmigrantes indocumentados a destinos santuario".

Geoff Freeman, director del aeropuerto de Martha's Vineyard, señaló que un par de vuelos que se originaron en San Antonio, Texas, transportaban a unos 50 migrantes y conforme a noticias locales, la mayoría eran venezolanos.

El envió de migrantes ocurre justo en momentos en los que el gobernador DeSantis, busca la reelección para el mes de noviembre, además de que en ocasiones, ha sido mencionado como un posible candidato presidencial para el año 2024.

In Florida, we take what is happening at the southern border seriously.



We are not a sanctuary state, and we will gladly facilitate the transport of illegal immigrants to sanctuary jurisdictions. pic.twitter.com/YeEbMzy8yG — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 15, 2022

Residentes de Martha's Vineyard dicen que envío de inmigrantes es una "treta política"

Residentes de Martha's Vineyard en el estado de Massachussets, han señalado que la decisión del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, acerca de llevar a decenas de inmigrantes a la isla, representa una "treta política", mientras que funcionarios y voluntarios se apresuran a ayudar a los migrantes recién llegados.

Esto se suma a las campañas de los gobernadores republicanos de los estados de Texas y Arizona, quienes buscan que un número récord de migrantes recién llegados, se queden en áreas consideradas como bastiones demócratas, incluidos Washington DC, la ciudad de Nueva York y Chicago.

Los residentes se están reuniendo para hacer todo lo posible para ayudar a los migrantes, alojándolos en la Iglesia Episcopal de St. Andrew, donde los vecinos están dejando alimentos y otros suministros.

Martha's Vineyard resident with some words pic.twitter.com/eMaZFjCbG0 — Julie S (@jaxcarys) September 15, 2022

Lo que debes saber de la isla de Martha's Vineyard

Martha's Vineyard debe su nombre a la hija menor del explorador inglés, Bartholomew Gosnold, quien descubrió la isla en el siglo XVI. Cuenta con unos 15 mil habitantes pero en el verano, el lugar puede albergar hasta siete veces más personas. Mide unos 32 kilómetros de largo por unos 16 metros de ancho y justo cuando termina el verano, la isla ingresa en una especia de "temporada muerta" porque queda prácticamente vacía.

A diferencia de destinos como Texas y Arizona, Martha's Vineyard es una pequeña isla en Massachusetts, muy bien conocida como un retiro de verano para los estadunidenses adinerados, incluido el expresidente Barack Obama.

La mansión de OBama en Martha’s Vineyard, Massachusetts, localidad a donde DeSantis envió a ilegales desde Florida. Allí OBama tiene espaciosos terrenos para darle albergue a estas criaturas que ellos defienden con “fronteras abiertas” y construyan sus ranchos como en Petare. pic.twitter.com/t6UnIpI79h — El Ilustre Americano (@ElIlustreAmeri1) September 15, 2022

Migrantes se muestran emocionados tras llegar a Estados Unidos

Durante este año fiscal, que comenzó en octubre pasado, se estima que 1.8 millones de migrantes han sido arrestados en la frontera entre Estados Unidos y México.