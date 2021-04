Nicoló Pirlo, hijo de Andrea Pirlo, recibió amenazas de muerte

Nicoló Pirlo, hijo de Andrea Pirlo, leyenda del futbol italiano y actual entrenador de la Juventus de Turín, dio a conocer que recibió amenazas de muerte presuntamente hechas por fanáticos del la Vecchia Signora que no están contentos con el trabajo de su padre hasta ahora con el club turinés.

“Tú y tu padre tienen que morir”, dice uno de los mensajes que el joven de 17 años recibió en su cuenta de Instagram.

El también futbolista añadió que esta es sólo una prueba de las decenas de mensajes de este tipo que ha recibido en las últimas semanas por los malos resultados que la Juventus ha tenido bajo la dirección técnica de su padre.

“Yo no soy alguien que juzgue, no me gusta hacerlo. Cada uno tiene derecho de decir lo que quiera. Yo soy el primero en hacerlo y defenderlo, y no me gustaría que alguien me quitara la libertad de hablar. Mis padres me enseñaron a tener ideas propias y a escuchar las de los demás, pero todo tiene un límite”, criticó el hijo de la leyenda.

“Este límite fue cruzado hace tiempo. Tengo 17 años y recibo a diario mensajes de este tipo. No los recibo por algo que yo hago en particular, sino que los recibo porque soy el hijo de un entrenador que quizás, como es completamente válido, no le gusta a algunas personas”, añadió.

Nicoló pidió empatía

El jugador nacido en 2003, cuando su padre jugaba en el Milan, afirmó no sentirse enojado al respecto, sino más bien preocupado.

“No entiendo por qué me culpan por ser hijo de un entrenador y que cada día reciba mensajes con insultos y amenazas de muerte. Me gustaría que se pusieran en mi lugar por sólo un segundo y entendieran mi posición. Ahora díganme: ¿qué pensarían? ¿cómo se sentirían?”, concluyó.

Hasta el momento, Andrea Pirlo o la Juventus no se han pronunciado al respecto.

