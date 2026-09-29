Portacelis: la empresa ligada a Amílcar Olán que habría dejado un boquete fiscal de 834 millones de pesos

Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está bajo la lupa de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y el huachicol fiscal; dos agencias de Estados Unidos revisan las acusaciones en su contra, de acuerdo con información publicada por The New York Times, basada en la confirmación de cinco funcionarios.

El siguiente paso podría ser la apertura de investigaciones formales y, eventualmente, la presentación de acusaciones contra el hijo del exmandatario.

Portacelis, la empresa vinculada con Amílcar Olán

Entre los señalamientos destaca la presunta participación de López Beltrán en el contrabando de combustible, una trama en la que aparece Portacelis Gas and Oil, empresa vinculada con Jorge Amílcar Olán, amigo y socio del hijo del expresidente.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la compañía obtuvo un permiso de la Secretaría de Energía para importar hasta 52 millones de litros de diésel, apenas tres días antes de que concluyera el gobierno de López Obrador.

Sin embargo, los registros revisados por el SAT habrían detectado el ingreso de alrededor de 90 millones de litros de combustible, frente a los 6 millones 683 mil litros declarados ante aduanas.

La diferencia habría provocado un daño fiscal estimado en 834 millones de pesos por derechos e impuestos no pagados.

El SAT sancionó, pero falta esclarecer el caso

El SAT canceló el sello digital de Portacelis, lo que le impide emitir facturas. Además, solicitó a la Fiscalía General de la República investigar a los implicados.

Las acusaciones contra Olán y los presuntos vínculos con López Beltrán colocan nuevamente bajo escrutinio los negocios realizados durante el sexenio anterior. La pregunta es si las investigaciones llegarán hasta el fondo.